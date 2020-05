"Królowe życia". Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej w długich włosach! Izolacja dała mu się we znaki?

Conan Kaźmierski, czyli ukochany syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia" ma długie włosy - przynajmniej na nowym zdjęciu, które robi już furorę w sieci.

Czy to Kurt Cobain? Czy to Cliff Burton? Nie - to Conan. Krewny Conana z Cymerii - Conan z Kłodzka. Równie silny, aczkolwiek bardziej przystojny. - podpisał nową fotkę syn Dagmary.