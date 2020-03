"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska jako 18-letnia brunetka! Gwiazda TTV odpowiedziała na ostry komentarz!

Niedawno przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej, Suzi, opublikowała w sieci zdjęcie sprzed 20 lat, na którym są obie panie. To wspomnienie sprawiło, że także najpopularniejsza "Królowa życia" postanowiła przejrzeć prywatne archiwum. Odnalazła w nim zdjęcia z czasów, gdy miała 18 lat.

Dagmara Kaźmierska wychodzi za mąż?! Kim jest nowy ukochany gwiazdy TTV?Zobacz więcej

Publikując fotografie z młodości, gwiazda TTV wyraziła przy okazji swoje przemyślenia dotyczące życia. Zasugerowała swoim obserwatorom, że powinni korzystać z tego, co mają i nie przejmować się zdaniem innych.

Jak to fajnie mieć 18 lat 💋💋💋KIEDY TO BYŁO ?🤔🙈🙈😜😜😜😜Kochani❤️Bawcie się , korzystajcie z życia 😘Uciekajcie od toksycznych ludzi 🐽Róbcie to na co macie ochotę 😜Życie tak szybko mija ... A drugiego nikt Wam nie da 🤷‍♀️