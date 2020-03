"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska w szpitalu! "Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, ktrych nie doceniamy"

Dagmara Kaźmierska od niemal roku zmaga się z poważnym urazem nóg, do którego doszło w wyniku wypadku samochodowego. Po kilku miesiącach poruszania się na wózku inwalidzkim, operacjach i długotrwałej rehabilitacji, gwiazda TTV mogła zacząć poruszać się o kulach. Walka o powrót do pełnej sprawności wciąż jednak trwa.

W mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie Dagmary, na którym "królowa życia" leży w szpitalnym łóżku. W dobie koronawirusa, widok ten wzbudził niepokój wśród fanów Kaźmierskiej. Okazuje się, że musiała przejść kolejną operację. Na szczęście, wszystko odbyło się bez komplikacji.

CZAS I ZDROWIE TO DWA CENNE SKARBY , KTÓRYCH NIE DOCENIAMY DOPÓKI SIĘ NIE WYCZERPIĄ ❤️Dbajmy o siebie i innych ❤️Dziękuję Mojemu Doktorowi , który w tym trudnym czasie jest ❤️🙏Dla mnie i innych pacjentów ❤️Prawa noga wczoraj zoperowana. Przed operacją miałam nieco więcej siły na uśmiech. Po... Oboje zmęczeni . A i tak zmusiłam Doktora do zdjęcia. On naprawdę ma mnie dość. Ale ten człowiek dał mi drugie życie i już musi męczyć się z takim BALASTEM jak ja