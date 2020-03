"Królowe życia". Laluna Unique opowiedziała w programie o rozstaniu z Gabryelem. "Pojechał do tej swojej byłej, żeby mi zrobić na złość"

W 6. sezonie "Królowych życia" pojawiła się nowa bohaterka - Laluna Unique, a towarzyszył jej małomówny i równie egzotyczny Gabryel. W listopadzie 2019 roku para rozstała się, a "królowa" długo nie zabierała głosu w tej sprawie. Po kilku miesiącach zamieściła na swoim profilu na Instagramie obszerny wpis dotyczący jej rozstania z partnerem.

Obecnie na antenie TTV emitowane są premierowe odcinki 8. sezonu "Królowych życia". W piątkowym epizodzie Katarzyna Alexander opowiedziała o kulisach rozstania z Gabryelem. Laluna mówiła w programie:

Pojechaliśmy do Zakopanego. Nie wiem, ile to było. Dwa dni normalnie, wszystko pięknie, miłość, to on się rozpłakał, kwiaty, święta i tak dalej. Po dwóch dniach zaczął się dołek. Zaczął mi stękać, płakać. Zaczęły się jakieś histerie, bo mój były, bo ja miałam kogoś, zazdrości...

Według opowieści Alexander, Gabryel źle zrozumiał jej tłumaczenie na temat byłego partnera i sam postanowił odnowić kontakt ze swoją byłą dziewczyną. Kiedy Laluna po świętach pojechała służbowo do Hamburga, jej partner ponownie zadręczał ją przez telefon.

On mi na telefonie płacz, że on ma depresję, że on nie daje rady, że to wszystko go przerosło, no i zniknął. Ale wiesz dlaczego? Bo on pomyślał, że ja pojechałam do tego mojego byłego, a ja pojechałam do Hamburga. To pojechał do tej swojej byłej, żeby mi zrobić na złość. Dla mnie to już jest zamknięty temat.