"Kuba Wojewódzki". Ten Typ Mes i Baranovski w historycznym odcinku talk show. Pytania o alkohol, narkotyki i aktorki porno

To był prawdopodobnie ostatni odcinek "Kuby Wojewódzkiego" w tym sezonie. Przedwczesny koniec wymuszony został stanem epidemii, który zapanował w Polsce. W historycznym odcinku - bez udziału publiczności - gośćmi byli Ten Typ Mes i Baranovski.

Ten Typ Mes i Baranovski u Kuby Wojewódzkiego

W tym odcinku "uśmiech w czasach zarazy, czyli Kuba, Ten Typ Mes i Baranovski. Tym razem wyjątkowo bez publiczności" - zapowiadał TVN przed emisją ostatniego w tym sezonie odcinka "Kuby Wojewódzkiego". W programie poruszone zostały takie kwestie jak np. alkohol, narkotyki i aktorki porno.

Pierwszy w studio pojawił się Ten Typ Mes, czyli Piotr Szmidt. Prowadzący postanowił porozmawiać z nim na kontrowersyjne tematy, a pretekstem ku temu była książka napisana przez Mesa. Wcześniej jednak Ten Typ Mes wyjaśnił, dlaczego obawiał się przyjścia do Kuby Wojewódzkiego. "Obawiałem się, że po montażu może to wyjść niekorzystnie to a, a b to... Uraziłeś kilku moich idoli, w taki sposób, który dla mnie jako widza by... Wiesz, ty wyszedłeś na super gościa, przy takich autorytetach, którzy byli dla mnie wówczas nietykalni - powiedział. Kiedy prowadzący dopytał, o kogo chodzi i usłyszał, że o Wojciecha Manna, okazało się, że Mann nigdy nie był gościem w programie Wojewódzkiego.

Następnie, Wojewódzki zapytał swojego gościa o jego podejście do alkoholu. Porównał go nawet do Bena Afflecka, na co Ten Typ Mes odpowiedział: "On jest taki dziki. Ruletę lubi odwiedzić. Ja z kolei jak trafiam do kasyna to dlatego, że nie ma gdzie indziej "zwymiotować" w dobrym towarzystwie. (...) Mam jednak dużo dyscypliny. Jeszcze żyję po 20 latach w show biznesie". Ten Typ Mes przyznał też, że obserwuje aktorki porno w mediach społecznościowych. "Po co istnieją inne influencerki, skoro aktorki porno oferują ci wszystko*" - stwierdził.

Drugi gość, Baranovski, został zapowiedziany jako "kolejne cudowne dziecko talent show". Na początek Kuba Wojewódzki zapytał go, dlaczego porównywany jest do Billie Eilish. "Nie wiem, może dlatego, że często puszczają jej piosenki i moją jedną też" - odpowiedział Baranovski. Kolejne porównanie to Dawid Podsiadło. "Ja się nie ścigam. Nie chodzi o to, żeby teraz znajdować w sobie co jest lepsze, a co gorsze (...) Ja chciałem być tam, gdzie Dawid, ale nie chciałem być Dawidem" - stwierdził wokalista. Z kolei kiedy Wojewódzki zapytał, po co Baranovski ma żonę i dziecko, usłyszał: "Po to właśnie, żeby właśnie, żeby być bogatym".

Źródło: TVN/x-news