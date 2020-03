"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler podsumowuje 10 lat prowadzenia programu. "Mam zdolności jasnowidzenia"

Magda Gessler świętuje 10-lecie programu "Kuchenne rewolucje". Z tej okazji spotkaliśmy się z nią, aby powspominać początki i dowiedzieć się, jak wyglądają rewolucje "od kuchni". "Mam zdolności jasnowidzenia" - zdradziła nam Magda Gessler.

Magda Gessler świętuje 10-lecie "Kuchennych rewolucji"

270 odmienionych restauracji, tysiące przepisów, tysiące przemierzonych kilometrów i ona jedna - Magda Gessler. Program "Kuchenne rewolucje" skończył dziesięć lat (premierowa emisja odbyła się 6 marca 2010 roku), a jego prowadząca stała się prawdziwą królową, nie tylko w dziedzinie gastronomii.

Magda Gessler to restauratorka, malarka i osobowość telewizyjna, która od ponad 10 lat nadaje nowe życie lokalom gastronomicznym w całej Polsce. Wpada jak tornado, ale niszczy tylko to, co nie szans na sukces. Czy pamięta swoją pierwszą "Kuchenną rewolucję"? - Oczywiście! To było w "Młynie", w Warszawie - wskazuje i podkreśla, że już wtedy nie było mowy o stresie podczas nagrywania programu. - Nie boję się kamery, nie widzę jej, mam ją w d+++e. Nieważne, czy wyglądam dobrze, czy źle. Mam swój pomysł, czuję smaki, które mi nie odpowiadają, widzę wnętrza, które mi się nie podobają i tym jestem tak zaaferowana, że zupełnie nie pamiętam, jak wyglądam - przyznaje.

Warto jednak podkreślić, że Gessler najczęściej wygląda wyjątkowo - przez lata wypracowała sobie swój niepowtarzalny styl, którego konsekwentnie się trzyma. Jej znakami rozpoznawczymi są nie tylko blond loki, ale też kolorowe stroje, którymi wyróżnia się z tłumu. - Zawsze tworzyłam swoje kreacje i sama siebie stylizowałam - podkreśla restauratorka, która przyznaje też, że "Kuchenne rewolucje" są nie tylko "kuchenne". - Mam pewne zdolności jasnowidzenia i trafiam bardzo głęboko do ludzi - stwierdza. Co jeszcze nam powiedziała Magda Gessler? Zobacz wideo!

