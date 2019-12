"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler pokazała zdjęcie z tatą! Mirosław Ikonowicz jest dla niej wielkim wsparciem!

Magda Gessler pokazała tatę! Słynna restauratorka jest córką Mirosława Ikonowicza, który jest dla niej wielkim wsparciem! Zobacz ich wspólne zdjęcie. Jak wygląda tata Magdy Gessler? Podobieństwo córki i taty jest uderzające!

Magda Gessler jest otwarta na świat i ludzi. Restauratorka na swoich profilach w mediach społecznościowych chętnie pokazuje swoje prywatne zdjęcia. Twarze dzieci Magdy Gessler - Tadeusza i Lary - są jej fanom już doskonale znane. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" pokazała więc ostatnio zdjęcie ze swoim tatą! Pan Mirosław ma 88 lat i jest wielkim wsparciem dla sławnej córki.

Magda Gessler pokazała ojca na Instagramie

Magda Gessler bardzo ceni sobie czas spędzony z rodziną. Spotkanie z ojcem, Mirosławem Ikonowiczem zaowocowało ostatnio takimi oto zdjęciem na Instagramie:

nie ma to jak z tata ... kochany mój .. zawsze pomocny i wspierający przystojniak - podpisała zdjęcie z ojcem Magda Gessler.

Kim jest Mirosław Ikonowicz, ojciec Magdy Gessler?

Mirosław Ikonowicz to bardzo znana postać w polskim dziennikarstwie. Ojciec Magdy Gessler to ceniony reporter i korespondent Polskiej Agencji Prasowej, z którą związany był przez ponad 60 lat. Pracował m.in. w Sofii, Hawanie, Madrycie i Lizbonie. Dzięki temu Magda Gessler już od najmłodszych lat mogła smakować różnorodnej kuchni, ale także innych kultur i obyczajów. Mirosław Ikonowicz za zasługi w pracy dziennikarskiej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miało to miejsce w 2004 roku.