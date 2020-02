"Loki", "WandaVision" i "The Falcon and Winter Soldier" w spocie Disney+ z Super Bowl 2020! Zobacz pierwsze sceny!

"Loki", "WandaVision" i "The Falcon and Winter Soldier" to seriale Marvela, które trafią wkrótce na platformę Disney+. Pierwsze sceny z nadchodzących produkcji MCU zostały zaprezentowane w specjalnym spocie podczas Super Bowl 2020!

“Big Game” to spot Marvela zapowiadający pierwsze seriale, które już wkrótce pojawią się w bibliotece platformy Disney+. Podczas Super Bowl 2020 zaprezentowano pierwsze sceny z seriali: "Loki", "WandaVision" i "The Falcon and Winter Soldier".

O nowych serialach Marvela wiadomo póki co niewiele. Pewne jest jednak, że będą rozgrywać się po wydarzeniach z "Avengers: Koniec gry". W tytułowego bohatera w serialu "Loki" wcieli się Tom Hiddleston. Będzie on podróżował w czasie z pomocą Tesseractu. Serial ma pojawić się na Disney+ wiosną 2021 roku.

"WandaVision" opowie o Wandzie Maximoff oraz The Vision. W serialu zagrają Elizabeth Olsen i Paul Bettany. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w 2020 roku. "The Falcon and Winter Soldier" to kolejny projekt Marvela dla platformy Disney+. W jednej z głównych ról wystąpi tutaj Sebastian Stan. Premierę zaplanowano na sierpień 2020 roku.

