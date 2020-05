"Love Island". Marietta Fiedor powiększy biust. Fanki krytykują ten pomysł. "Hieny zaczynają atakować"

Marietta Fiedor doskonale sobie radzi po udziale w "Love Island. Wyspa miłości". Uczestniczka programu chętnie korzysta ze swoich możliwości w sieci i została influencerką.

Marietta chętnie dzieli się ze swoimi fanami życiem prywatnym. Tym razem zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie. Fiedor planuje bowiem powiększenie biustu i wybrała się w tym celu na konsultacje z lekarzem.

Nadszedł w końcu ten dzień. Żadną tajemnicą nie jest to, że od dłuższego czasu planuję operację powiększenia biustu i dzisiaj jest dzień konsultacji z panią doktor. Jestem niesamowicie szczęśliwa, ale również zestresowana i przestraszona. Mam całą karteczkę przygotowaną z pytaniami, które mnie nurtują. Na pewno po wizycie Was o wszystkim poinformuję, bo myślę, że dużo kobiet jest ciekawych tego tematu. Ostatni czas nie sprzyjał wizytom u lekarza, ale w końcu małymi kroczkami wszystko wraca do normy, dlatego legalnie mogę odbyć tę konsultację. Nie mogę się doczekać, będę Wam dawać znak, co i jak.