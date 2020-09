"Love Island. Wyspa miłości 2" odcinek 6. Zaskakujący finał przeparowania i nowy, który ma chrapkę na Julię! Która z dziewczyn opuściła willę?

Podczas ceremonii przeparowania nie brakowało emocji. Po zaskakujących decyzjach chłopaków, wyspę miłości musiała dziś opuścić pierwsza Islanderka. Kto już nie znajdzie miłości w programie? Sprawdź, co wydarzyło się w 6. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 2".

"Love Island. Wyspa miłości" sezon 2. o godz. 22:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Nadszedł ciąg dalszy zawirowań podczas parowania. W poprzednim odcinku sytuacja w willi bardzo mocno się skomplikowała. Igor wybrał Oliwię, Rafał - Olę, a Karol - ku zdumieniu Alicji - zaprosił do siebie Julię.

W niedzielę swoich wyborów w kręgu ognia dokonali pozostali panowie. Dominika przekonała do siebie Ada. Twardy orzech do zgryzienia miał Bartek, który musiał zdecydować się na nową partnerkę. W przyszłym tygodniu zamiast Julii będziemy oglądać u jego boku Alicję. Następnie przyszedł czas na wybór Mikołaja. To od jego decyzji zależało, kto odpadnie z "Love Island" w pierwszym tygodniu. Chłopak wybrał Natalię.

Z "Love Island. Wyspa miłości 2" odpadła jako pierwsza Karolina

Zabawy, romantyczne randki i przeparowanie! Ktoś opuścił już wyspę miłości?Zobacz więcej

Po przeparowaniu przyszedł czas na analizy. Mikołaj uznał, że nie mógł postąpić inaczej - przez cały tydzień nie złapali ze sobą kontaktu. Bartek stracił zaufanie do Karola. -Każdy był zaskoczony, zrobiłeś show - oceniła zachowanie Karola Alicja, który przyznała jednak, że chleba z tej mąki i tak by nie było. Julia przyznała, że Karol nie jest w jej typie, ale chce spróbować i dać mu szansę.

Następnego dnia Islandersi zabawiali się w typowych Polaków na wakacjach. Imprezę nad basenem przerwał jednak dostawca z pizzą, a tak naprawdę nowy uczestnik - Mundek, który od razu przyznał, że jest zainteresowany Julią. Do willi powrócił także Henry!

Igor z Londynu zawrócił dziewczynom w głowach! Z którą z nich stworzył parę?Zobacz więcej

Mikołaj próbował nawiązać kontakt z Julią, ale ta przyznała, że nie jest nim zainteresowana. Natalia dostała wiadomość - kiedy wyszła przed willę czekał na nią masaż i pewien nieznajomy. Kim jest? Przekonamy się już w kolejnym odcinku.