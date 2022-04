"Love Island. Wyspa miłości 5" finał. Oni zostali zwycięską parą! Co wybrali: miłość czy pieniądze?

Za nami najgorętszy wieczór na Wyspie Miłości w programie "Love Island". Karolina Gilon ogłosiła, kto został ulubioną parą widzów! Dowiedzieliśmy się również, co wybrali finaliści: miłość czy pieniądze? Jak w całym sezonie, dziś szczególnie nie zabrakło emocji. Oraz wzruszeń - cofnęliśmy się bowiem w czasie, wspominając najzabawniejsze i najbardziej poruszające momenty 5. sezonu "Love Island - Wyspa miłości".

FINAŁ "LOVE ISLAND - WYSPA MIŁOŚCI" - JOSIE I KUBA WYGRALI PIĄTĄ EDYCJĘ SHOW

Za nami najgorętszy wieczór w programie "Love Island - Wyspa miłości. Karolina Gilon ogłosiła, która spośród trzech par finałowych zyskała największą sympatię widzów i wygrała program! Po wielu dramatach i zaskakujących zwrotach akcji, skutkujących nierzadko serii zaskakujących przetasowań, przykrych momentami eliminacji i dramatycznych rozstań ostatecznie do finału dostały się trzy pary: Josie Kwaśniewska i Kuba Galica, Patrycja Izydorczyk i Mikołaj Cieśla oraz Aleksandra Fudala i Piotr Jakimczuk.

CO SIĘ WYDARZYŁO W FINAŁOWYM ODCINKU "LOVE ISLAND - WYSPA MIŁOŚCI"

W finałowym odcinku oglądaliśmy także romantyczne randki Wyspiątek i cofnęliśmy się w czasie. Produkcja zaprezentowała widzom przypomnienie najzabawniejszych i najbardziej poruszających fragmentów piątej edycji programu "Love Island - Wyspa miłości".

Ania i Włodek oraz Laura i Jurek odpadli z programu! Patrycja i Mikołaj na gorącej randce!Zobacz więcej

Poranek ostatniego dnia przygody Islanderów na Wyspie miłości rozpoczął się w łóżkach od wspominek. Uśmiech wywołała akcja Włodka z chowaniem avocado i te wszystkie śniadania, z pomysłem i wielką troskliwością przygotowywane przez Wyspiarzy dla swoich partnerek. Sms #ostatniakawka #ostatnitoscik przeniosły wspominanie z łóżek do śniadaniowego stołu. Przy ostatnim śniadaniu Islanderzy wspominali wejścia i eliminacje poszczególnych uczestników. Najwięcej do powiedzenia tu miał Patrycja, która jako jedyna z pierwszego składu dotarła do finału. Pojawiła się historia Włodka i Ani, którzy ciągle zrywali i wracali do siebie. Mikołaj zaznaczył, że został bardzo dobrze przyjęty w willi, mimo że jego wejście z Casa Amor oznaczało koniec mocnej pary Patrycji i Łukasza. Patrycja wspomniała też śmieszną sytuację, gdy w czasie zabawy Wyspiarzy w chippendalesów Łukasz zabawnie się wywrócił, no i taniec nieznanego pozostałym Wyspiarzom Michała - Johny’ego Bravo.

Kuba nawiązał do swoich "głupawek" z Włodkiem – rzeczywiście oni obaj świetnie się dogadywali. Wyspiątka miały za sobą również mnóstwo emocjonujących gier: Patrycji najbardziej spodobał się tenis, a Kuba wspomniał o starogreckich zawodach z kisielem w roli głównej a także o niedawnym wyścigu z wózkami dziecięcymi. Konkurs malowania ciał podobała się również Góralowi, pewnie dlatego, że jego stylizacja na Jokera zrobiła w willi furorę. Zabawa w jaskiniowców zaznaczyła się najbardziej tygrysim skokiem Sidiki, który nie bawił się w przechodzenie pod tyczką, tylko ją po prostu przeskoczył!

Słowem tego sezonu Wyspiarze jednogłośnie wybrali "vibe", które ciągle się przewijało, ale była też "anakonda" od Włodka, i oczywiście, wymyślone przez Josie, polskie słowo "bych". Ewidentnie brylująca dziś przy stole Patrycja przypomniała też swój pobyt w Kryjówce z Łukaszem i jego wzruszające wyznanie o chorobie matki. Dla kontrastu pojawiła się Kryjówka Josie i Kuby, gdzie ewidentnie oni byli zajęci tylko sobą…

Życie w willi obfitowało też w liczne dramy. Szczególnie mocno działo się w "żelaznych" parach – słynna spina Oliwii i Konrada, czyli "ja do ciebie mówię a ty czyścisz buty". Bardzo dramatyczny był powrót Patrycji, która przywiozła z Casa Amor Mikołaja. Reakcja czekającego na nią wiernie w willi Łukasza była bardzo emocjonalna, Wyspiarz najpierw się nie odzywał, potem powiedział kilka przykrych słów, a następnie oświadczył, że natychmiast opuszcza program! Całkiem świeże jeszcze było wspomnienie opieki nad dziećmi, mocne i chyba zmieniające plany rodzicielskie Wyspiątek. Podsumował to Mikołaj, który powiedział, że Patrycja wcześniej deklarowała, że pomyśli o dzieciach za 5 lat – on tę granice przesuwa teraz co najmniej do 10.

Jeszcze przed końcem programu każda z par miała okazję spędzić ostatnie chwile sam na sam, podczas randek w romantycznej scenerii. Ola i Piotr na ostatnią randkę na Wyspie oboje dotarli skuterem wodnym. Na skalistym brzegu morza czekał na zakochanych lekki owocowy poczęstunek. Para rozmawiała o zauroczeniu i planach na wspólna przyszłość. Czułe słowa i pocałunki zwieńczyła deklaracja o wspólnym zamieszkaniu po programie!

Josie i Kubę czekała randka w klimatach indiańskich w górskiej scenerii. Góral doczekał się od dziewczyny wspaniałego wyznania miłości w kilku językach. Ostatnia randka Mikołaja i Patrycji w pałacowym ogrodzie była również bardzo romantyczna...

JOSIE I KUBA - FINAŁOWA PARA "LOVE ISLAND - WYSPA MIŁOŚCI 5"

Widzowie wybrali - zwycięską parą została Josie Kwaśniewska i Kuba Galica. Zwycięska para stanęła przed wyborem: miłość czy pieniądze? Wybór kopert wyłonił, że decyzja: miłość czy pieniądze - należy do Kuby.

Ja już dawno wybrałem, więc dla mnie zawartość nie była ważna - wyznał Galica.

Tym samym 100 tys. złotych będzie dzielił na pół z Josie Kwaśniewską.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl