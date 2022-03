"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 26. Ola coraz bliżej Piotrka! Patrycja zostawi Łukasza i wróci z Casa Amor z Mikołajem?

Za nami 26. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Ola coraz bliżej Piotrka! Patrycja zostawi Łukasza i wróci z Casa Amor z Mikołajem? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 26. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5"!

W Casa Amor Patrycja nadal rozmyśla nad tym, czy dać się ponieść uczuciom do Mikołaja. Koleżanki namawiają ją aby podążała za głosem serca i wybrała nowego partnera. Ze swojej strony obiecały, że jeżeli Łukasz poczuje się zraniony, to okażą mu pełne wsparcie i pomogą mu dojść do siebie. Oliwia zachęciła też Olę, aby spróbowała porozmawiać z Piotrem. Dziewczyna była zaskoczona, że Wyspiarz żywi do niej jakieś uczucia... Wsparcie pozostałych Wyspiarek z pewnością zmotywowało ją do działania!

W willi Islanderzy dostali pocztówkę z od swoich partnerek z ich zdjęciami w objęciach facetów w Casa Amor. Przesyłka szczególnie zszokowała Konrada, który zobaczył zdjęcie Oliwii w namiętnym pocałunku z Piotrem - Teraz pytanie czy nadal mogę nazywać ją moją kobietą – zastanawiał się. Niewzruszony widokiem Patrycji z Mikołajem był za to Łukasz – Wiem, że mogę jej ufać – podkreślił chłopak. Czy aby na pewno?

W Casa Amor wieczór randek! Ania i Jurek, Patrycja i Mikołaj oraz Ola i Piotrek spędzili czas sam na sam. Nie brakowało szczerych rozmów i nieśmiałych wyznań w kierunku drugiej osoby. Ania i Jurek mają już za sobą pierwszy pocałunek! Patrycja przyznała się Mikołajowi, że nie wyobraża sobie seksu z Łukaszem, bo traktuje go bardziej jak brata... Ola i Piotr w końcu wyznali sobie, że od początku byli swoimi pierwszymi wyborami, jednak zabrakło śmiałości, by zrobić pierwszy krok. Teraz przełamali lody i zdecydowali się na spędzenie nocy w jednym łóżku...

Tymczasem w willi Islanderzy byli w bardziej imprezowym nastroju. Wieczór zaczęli od zabawy w przekazywanie sobie karteczek ustami, gdy kawałek papieru spadł na podłogę para musiała się pocałować. Zrobiło się gorąco! Niektórzy dali się ponieść romantycznej atmosferze chwili. Jakub zaprosił Sandrę do tańca w strugach deszczu – Jak w filmie się czułam – przyznała Wyspiarka! Nazajutrz w Casa Amor Patrycja przeprowadzała dochodzenie - która z par oddała się namiętnym pocałunkom w nocy...

