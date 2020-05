"Love Island. Wyspa miłości". Beata Grucela miała wypadek samochodowy! Z obrażeniami głowy trafiła do szpitala

Beata Grucela z "Love Island" poinformowała swoich fanów na Instagramie, że miała wypadek samochodowy. Uczestniczka reality show Polsatu opowiedziała o szczegółach zdarzenia.

Piękna Ślązaczka skrytykowała przy tym przebieg interwencji ratownika medycznego. Przyznała również, że w służbie zdrowia panuje "totalna znieczulica".

Pan w karetce powiedział, żebym usiadła normalnie. "Usiądź normalnie, bo siedzisz jak w barze"- powiedział mi. Powiedziałam mu, że ja nawet tego nie kontroluje i mam to w du*ie, bo jestem w szoku, więc nie wiem, co w tym przypadku znaczy normalnie. Byłam cała we krwi, krew się wszędzie lała, a panu się nie podobało, jak siedzę. Bardzo szanuję służbę zdrowia i to, co dla nas robią i wiem, że każdy ma gorsze i lepsze dni, ale to nie była jedyna zła sytuacja w tym dniu. Gdy trafiłam do szpitala, gdzie zaczęli mnie szyć, ze strachu złapałam pielęgniarkę za rękę, żeby mnie potrzymała. Ona na mnie nakrzyczała, żebym jej nie dotykała, jakbym była jakimś plebsem. Totalna znieczulica. Potrzebowała kogoś obok siebie, a nie było nikogo - dodała Beata.