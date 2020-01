"Love Island. Wyspa miłości". Franek zrobił sobie zdjęcie NAGO i wywołał burzę w sieci! Przekroczył granicę?

Jak tylko Franek Rumak pojawił się w programie "Love Island. Wyspa miłości" oczy uczestniczek zaświeciły się. Przystojniak namieszał w willi, ale ostatecznie zdobył serce Marietty. Teraz postanowił namieszać w sieci. Wszystko przez zdjęcie, które zrobił sobie... całkiem nago!

Nagi Franek szokuje w sieci

Franek Rumak pojawił się w programie "Love Island. Wyspa miłości" w trakcie jego trwania i namieszał w willi. To on był powodem spięć między Mariettą i Moniką. Obie panie zauroczyły się przystojniakiem od pierwszej chwili. On ostatecznie odwzajemnił uczucie Marietty i najwyraźniej była to dobra decyzja, bo kilka miesięcy po zakończeniu programu oni wciąż są razem! Franek postanowił teraz opublikować w sieci zdjęcie, które wywołało kontrowersje.

Przystojniak zaprezentował się w całej okazałości. Na najnowszym zdjęciu jest całkiem nagi, miejsce intymne zakrywa jedynie małym ręcznikiem. Przy fotografii umieścił wpis na temat... diety.

Waga na dzień dzisiejszy: 80kg. Nie mam diety. Albo inaczej... KAŻDY MA DIETE😎 Dieta to nic innego jak sposób odżywiania. Podejrzewam, że każdy tutaj je, więc każdy jest na diecie 👊 Świadomość. To jest klucz🗝

Zdjęcie wywołało poruszenie w sieci. Na jego profilu pojawiło się mnóstwo komentarzy - niektórzy zachwycają się ciałem Rumaka, inni nie kryją swojego oburzenia publikacją takiego postu.

Wstaje , robię kawkę , siadam na insta zaglądam i 😱😛takie loooczy zrobiłam ze kawa już nie potrzebna😛 ! Obudziłeś mnie na maxa

Pytanie: gdzie zaczyna się intymność dla partnera/ partnerki a kończy intymność dla obserwatorów/ obcych ludzi? Nie neguje i nie hejtuje tego co Pan mówi czy pokazuje po prostu jestem ciekawa.

Piekna sylwetka❤️ wiedzac ile pokonales w drodze do celu naprawde szacun

Jak można wstawić takie zdjęcie na Instagram... dno.

Serio... Czy świat już zmierza do tego że większość musi pokazywać co ma pod ubraniami 🤦‍♀️aby wszyscy widzieli

Jedno jest pewne - jest na co popatrzeć!

Marietta i Franek w "Love Island. Wyspa miłości"