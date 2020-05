"Lucyfer". 6. sezon serialu jednak powstanie? Jest na to duża szansa!

Mamy bardzo dobre wieści dla fanów serialu "Lucyfer". Wiele wskazuje na to, że 6. sezon serialu jednak powstanie! Sprawdźcie szczegóły.

"LUCYFER" - 6. SEZON SERIALU POWSTANIE?

Jeszcze jakiś czas temu w sieci pojawiały się informacje, że produkcja serialu "Lucyfer" zakończy się na 5. sezonie. Powodem miał być Tom Ellis, który podobno odrzucił ofertę studia Warner Bros dotyczącą renegocjacji kontraktu.

Teraz wiele wskazuje na to, że aktorowi jednak udało się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, co otwiera wszelkie drzwi do realizacji 6. sezonu "Lucyfera". Poinformowali o tym informatorzy TVLine, którzy dodają, że wstępny kontrakt pomiędzy aktorem a producentami serialu został już podpisany! Na chwilę obecną rzecznicy prasowi Netfliksa i Warner Bros. nie komentują tych doniesień, ale również ich nie dementują.

Kiedy 6. sezon "Lucyfera" miałby pojawić się na Netflix? Wszystko wskazuje na to, że - jeżeli w ogóle - byłby to najwcześniej 2021 rok.