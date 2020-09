"Lucyfer". Ostatni sezon będzie miał mniej odcinków niż poprzednie. Wiadomo, kiedy obsada wróci na plan!

Wiadomo już, kiedy obsada "Lucyfera" wróci na plan dalszej części 5. sezonu. Pojawiły się też nowe informacje dotyczące ostatniej serii popularnego serialu. Ile odcinków będzie miał finał "Lucyfera"?

"Lucyfer" wraca na plan!

Wiadomo już, kiedy ekipa "Lucyfera" powróci na przerwany przez pandemię koronawirusa plan, aby dokończyć nagrywanie drugiej części 5. sezonu. Odbędzie się to 24 września 2020 roku. Wciąż jednak nie podano planowanej daty premiery nowych odcinków.

W zachodnich mediach pojawiły się także informacje dotyczące ostatniego, 6. sezonu "Lucyfera". Wskazuje się, że zaraz po skończeniu nagrań finału 5. serii, rozpoczną się prace nad kolejną. Ostatni sezon ma być krótszy niż poprzednie - w sumie będzie składał się z 10 epizodów.

Przypomnijmy, że w pierwszej części 5. sezonu brat bliźniak Lucyfera (Tom Ellis) potajemnie zajmuje jego miejsce, podczas gdy sam diabeł powraca do czeluści piekielnych. Po powrocie na ziemię Lucyfer musi uporać się z całym bałaganem, jaki braciszek urządził w jego życiu. Do tego wreszcie mierzy się ze swoimi uczuciami do Chloe (Lauren German), odpowiadając w końcu na pytanie, które fani serialu zadawali sobie od samego początku: "zrobią to czy nie?".

