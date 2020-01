Marcelina Zawadzka skończyła 31 lat i zmieniła fryzurę! Jaką metamorfozę przeszła od czasów Miss Polonia?

Marcelina Zawadzka - była Miss Polonia i obecna gwiazda TVP - 25 stycznia 2020 r. obchodziła swoje 31. urodziny. Z tej okazji jubilatka napisała w mediach społecznościowych, za jaki dar najbardziej jest wdzięczna. Ostatnio zmieniła też fryzurę. Zobacz, jak wyglądała jej metamorfoza od czasów Miss Polonia!

Marcelina Zawadzka - jak się zmieniła?

Marcelina Zawadzka szturmem wdarła się na pierwsze strony gazet, gdy w 2011 roku została wybrana najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia. Reprezentując Polskę w konkursie Miss Universe 2012, jako pierwsza Polka od 1989, zakwalifikowała się do czołowej szesnastki. Po oddaniu korony jej kariera nabrała rozpędu.

W 2013 r. zaczęła prowadzić program "Projektanci na start" w telewizji Fox Life, a rok później przeszła do TVN Turbo, gdzie współprowadziła program "Dendżer". Jesienią 2014 r. wzięła udział w 2. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Telewizji Polsat. Razem ze swoim tanecznym partnerem, Rafałem Maserakiem odpadła dopiero w półfinale, zajmując tym samym trzecie miejsce w show.

Później zawodowa kariera Marceliny Zawadzkiej była ściśle związana z TVP. Wiosną 2015 r. wzięła udział w programie "Przygarnij mnie" w TVP2, a jesienią tego samego roku dołączyła do grona gospodarzy "Pytania na śniadanie". Program prowadzi do dzisiaj w parze z Tomaszem Wolnym. To jednak nie koniec. Wiosną 2017 r. została współprowadzącą programu "Bake Off – Ale ciacho!" oraz prowadzącą magazynu telewizyjnego "Lajk!", a następnie pojawiła się w "The Voice of Poland", gdzie pokazywała, co dzieje się za kulisami odcinków na żywo.

Marcelina Zawadzka sprawdza się także jako aktorka. W 2014 r. zagrała w serialu "Pierwsza miłość", gdzie pojawiła się jako Alicja, pielęgniarka Karola Wekslera (Karol Strasburger), a później jego narzeczona, a obecnie możemy oglądać ją jako Gabi w "Na sygnale". W 2019 r. wzięła udział w programie "Dance, Dance, Dance", w którym tańczyła w duecie z Misterem Polski 2014, Rafałem Maślakiem. W styczniu 2020 r. wyruszyła na rajd Africa Eco Race 2020, a po powrocie, z okazji swoich 31. urodzin napisała, że najbardziej wdzięczna jest za dar, którym jest życie. Zdecydowała się też na małą zmianę w wyglądzie - ścięła grzywkę! Jak była Miss Polonia zmieniała się przez lata? Zobacz zdjęcia!

