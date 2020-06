"MasterChef". Castingi do 9. edycji programu zakończone. Internauci wybrali trzech kandydatów. Kim są?

W niedzielę zakończyły się castingi do jesiennej edycji najpopularniejszego kulinarnego show w Polsce! Internauci wybrali trzech kandydatów, którzy już wkrótce pojawią się w kuchni MasterChefa, gdzie walczyć będą o wejście do finałowej czternastki. Czy sprostają wymaganiom Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana?

Przez trzy ostatnie tygodnie widzowie TVN mieli możliwość uczestniczyć w internetowych castingach do nowego sezonu „MasterChefa”. Co weekend odbywało się głosowanie online, w którym wybrano trzech zawodników. Automatycznie dostali się oni do najlepszej dwudziestki.

Internauci wybrali trzech kandydatów do 9. edycji "MasterChefa"

Głosami internautów o wejście do finałowej czternastki i otrzymanie wymarzonego fartucha MasterChefa z pozostałymi uczestnikami powalczą: Kacper Lach, Iwona Kurczab i Tomasz Grabowski.

Kandydatów do tego tytułu bez zmian oceniać będą Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 9. Polskiego MasterChefa. Kto powtórzy sukces Grzegorza Zawieruchy? Odpowiedź już jesienią br. w TVN!

Źródło: TVN/x-news