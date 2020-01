"Mesjasz" Netflixa niebezpieczny dla katolików? Serial zostanie usunięty z platformy?

Serial "Mesjasz" jest już dostępny na Netflixie. Pojawiają się jednak głosy wskazujące, że produkcja może zagrozić środowiskom katolickim. W jaki sposób? Co wzbudza największe kontrowersje?

"Mesjasz" Netflixa niebezpieczny dla katolików?

Serial "Mesjasz" miał swoją premierę 1 stycznia 2020 r. Na Netflixie dostępnych jest 10 odcinków nowej produkcji, w której główne role grają Michelle Monaghan ("Kod nieśmiertelności", "Detektyw") i Mehdi Dehbi ("Tyran", "Maria, królowa Szkotów"). Okazuje się, że produkcja wzbudza sporo kontrowersji i budzi niepokój środowisk katolickich. Dlaczego?

Wskazuje się, że współczesna historia mężczyzny, który pojawia się na Bliskim Wschodzie i podaje się za Mesjasza "może namieszać w głowach". Takie stwierdzenia pojawiają się na forach katolickich, gdzie rozgorzała dyskusja na temat serialu. Warto zauważyć, że w opisie "Mesjasza" widnieje zapis, że jest to fikcyjna opowieść nieoparta na faktach. To budzi wątpliwości internautów: "Osobiście nie jestem zainteresowana, bo to nie jest na podstawie Biblii, jak np. film "Pasja", tylko takie wizje jakby to było gdyby Jezus żył teraz na ziemi. Może to mieszać w głowie, raczej nie polecam", "Niby ciekawe, ale dla bezpieczeństwa duchowego za oglądanie się nie wezmę" - czytamy.

Co ciekawe, dwa dni przed premierą "Mesjasza" jordańska Królewska Komisja Filmowa zażądała, aby serial nie był dostępny w Jordanii - kraju w większości muzułmańskiego. "Po zapoznaniu się z treścią 'Mesjasza' KKF oficjalnie zwróciło się z prośbą do kierownictwa Netflixa o wstrzymanie się od transmisji serialu w Jordanii" - napisano w oświadczeniu. Rzecznik platformy twierdzi jednak, że nie otrzymał formalnego wniosku o usunięcie "Mesjasza".

"Mesjasz" Netflix - zwiastun

"Mesjasz" Netflix - o serialu

Agentka CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) prowadzi śledztwo służące ustaleniu pochodzenia i zamierzeń człowieka (Mehdi Dehbi), który przyciąga międzynarodową uwagę efektownymi zakłóceniami porządku publicznego. Ta charyzmatyczna postać zyskuje popularność w światowych mediach i gromadzi coraz liczniejszych wyznawców opisujących dokonywane przez niego cuda. Geller ściga się z czasem, próbując stwierdzić, czy ten człowiek naprawdę jest mesjaszem, czy tylko oszustem, którego działania zagrażają porządkowi na świecie.

Rozwijająca się fabuła jest prezentowana z różnych przeplatających się perspektyw. Oglądamy tę historię oczami m.in. izraelskiego oficera wywiadu (Tomer Sisley), teksańskiego kaznodziei (John Ortiz) i jego córki (Stefania LaVie Owen), palestyńskiego uchodźcy (Sayyid El Alami) oraz dziennikarki (Jane Adams) opisującej sprawę w mediach. W obsadzie znaleźli się też m.in. Melinda Page Hamilton, Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney i Beau Bridges.