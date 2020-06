"Miasteczko South Park". Kultowa animacja ocenzurowana! Które odcinki usunięto?

"Miasteczko South Park" to kultowa animacja, która za nic ma poprawność polityczną. Twórcy animacji, Trey Parker iMatt Stone, potrafią skrytykować wszystko i każdego. Do czasu.

Za sprawą ruchu "Black Lives Matter" rozpoczął się amerykański maraton cenzurowania dotychczasowych dzieł popkultury. "Miasteczko South Park" to już kolejny tytuł, którego odcinki zostają pocięte bądź całkowicie usunięte.

Co prawda sprawa dotyczy jedynie odcinków na amerykańskiej platformie HBO Max, ale i tak warto to odnotować. Jak donosi portal Deadline, z oferty HBO Max zniknęło 5 odcinków niegrzecznego serialu.

Usunięto następujące odcinki: "Super Best Friends" (5. sezon), "Cartoon Wars, part 1", "Cartoon Wars, part 2" (sezon 10) oraz "Sexual Healing" i "The Tale of Scrotie McBoogerballs" z 14. sezonu.

Serial opowiada o przygodach czterech ośmioletnich chłopców: Stana Marsha, Kyle'a Broflovskiego, Erica Cartmana i Kenny'ego McCormicka, mieszkających w fikcyjnym miasteczku South Park w środkowym Kolorado. Czwórka bohaterów codziennie zmaga się z problemami dorastania oraz przeżywa niezwykłe przygody. Mimo, że bywają one niebezpieczne lub po prostu głupie, to chłopcy z każdej z nich wyciągają ważną życiową lekcję.