"Miasto kobiet". Marcin Hakiel otwiera się na temat rozstania. Katarzyna Cichopek poprosiła go o wolność. "Okazało się, że ta wolność ma imię"

Marcin Hakiel zdecydował się otworzyć na temat rozstania z Katarzyną Cichopek. Tancerz wystąpił w programie "Miasto kobiet". W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską zdradził szczegóły swojej rodzinnej sytuacji. W pewnym momencie żona poprosiła go o więcej wolności. Potem zrozumiał, że ta przestrzeń jest prawdziwym człowiekiem.

"Miasto kobiet" - w niedzielę, 24 kwietnia, o godzinie 12:30 i 22:15 na antenie TVN Style

Sprawa rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela nie cichnie. Kiedy para opublikowała wspólne oświadczenie, że po 17 latach związku rozstają się, ich fani nie wierzyli, że to prawda. Celebryci postanowili nie dzielić się szczegółami ich prywatnych spraw. Zrobili to przede wszystkim ze względu na swoje dzieci, ale także wzajemny szacunek. Małżeństwo nie chciało obrzucać się błotem i mścić przed kamerami.

Marcin Hakiel o rozstaniu. "Okazało się, że ta wolność ma imię"

Marcin Hakiel postanowił jednak otworzyć się na temat tej trudnej dla niego sytuacji. Niektórzy twierdzą, że tancerz po prostu potrzebował o tym powiedzieć, aby przepracować ten etap. W programie "Miasto kobiet" opowiedział o tym, jak on jako mężczyzna radzi sobie z rozpadem związku. Były partner Katarzyny Cichopek mówił o trudnych doświadczeń, a także terapii, na którą się zdecydował, aby poukładać swoje myśli. Pozwoliło mu to zrozumieć pewne rzeczy.

Mamy dwójkę wspaniałych dzieci i to jest tak, że trzeba sobie pozwolić na taką żałobę, bo w pewnym momencie było tak, że duża liczba osób, jak wydaliśmy to oświadczenie, mi napisała, że "co ty w ogóle robisz, bądź twardy i idź do przodu", a ja tak sobie pomyślałem, że nie radziłem sobie wtedy i zdecydowałem się właśnie na terapię. I to właśnie na terapii wyszło, że dla mnie to wszystko było takim dużym zaskoczeniem – powiedział Marcin Hakiel Aleksandrze Kwaśniewskiej w programie "Miasto kobiet" wyemitowanym na antenie TVN Style 24.04.2022.

Co więcej, Hakiel powiedział, jak jego drogi i Katarzyny Cichopek zaczęły się rozchodzić. W subtelny sposób dał do zrozumienia, że to żona go zdradziła. W pewnym momencie aktorka poprosiła go o więcej wolności. Później wiedział już, że tą przestrzenią był konkretny człowiek.

Najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, o więcej wolności, przestrzeni, ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię – wyznał tancerz.

O tym, co jeszcze wyznał w tej rozmowie Marcin Hakiel, pisaliśmy już w naszym wcześniejszym tekście.

Spodziewaliście się takiego wyznania?

