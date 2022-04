"Miasto kobiet". Marcin Hakiel pierwszy raz szczerze o rozstaniu. "Nie wyobrażam sobie, że można po prostu wyłączyć guzik i przestać myśleć o tej osobie"

Marcin Hakiel przez wiele lat był mężem aktorki Katarzyny Cichopek, ale niedawno wydali wspólne oświadczenie o rozpadzie ich związku. Teraz choreograf i tancerz pojawił się w programie "Miasto kobiet" i opowiedział Aleksandrze Kwaśniewskiej o swoich emocjach związanych z rozstaniem. Gość "Miasta kobiet" miał zdradzić, co czuje mężczyzna porzucony i jak zamierza budować swoje życie na nowo.

Teraz w sieci pojawił się fragment tej rozmowy. Marcin Hakiel przyznał, że nie wstydzi się tego, co czuje i nie wyobraża sobie przestać myśleć. Wyrażał się jednak ciepło o swojej byłej partnerce.

Ja się tego nie wstydzę. Tego, co przeżyłem, tego, co przeżywam i tego, co myślę, że będę przeżywać. Tego rozstania. Po 17 latach w związku nie wyobrażam sobie, że można wyłączyć guzik i po prostu przestać myśleć o tej osobie. W sumie chyba jakaś cześć mnie do dzisiaj ma pozytywne emocje wobec mojej partnerki - stwierdził.