"Modyfikowany węgiel" sezon 2. Data premiery jest już znana. Kiedy nowe odcinki "Altered Carbon"?

"Modyfikowany węgiel" powraca z 2. sezonem. Netflix ujawnił datę premiery nowych odcinków serialu "Altered Carbon". Kontynuacja jednej z najgłośniejszych produkcji 2018 roku powróci na platformę jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły.

"Modyfikowany węgiel" - 2. sezon "Altered Carbon" 27 lutego na Netflix

Twórcy widowiskowego science fiction długo kazali widzom czekać na kontynuację serialu. Drugi sezon "Altered Carbon" pojawi się na Netflix już 27 lutego 2020 r., czyli ponad dwa lata po premierze 1. sezonu.

Kontynuacja kryminału noir przepełnionego filozofią cyberpunku będzie nieco krótsza. Wiadomo już "Altered Carbon 2" będzie składał się z 8 odcinków. W roli głównej wystąpi Anthony Mackie, który zagra kolejne wcielenie Takeshi Kovacsa. W pierwszej części "Modyfikowanego węgla" w tę rolę wcielał się Joel Kinnaman. Oprócz Mackie'go w 2. sezonie "Altered Carbon" zagrają: Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht, James Saito i Lela Loren.

W 2. sezonie "Modyfikowanego węgla" Takeshi Kovacs (Anthony Mackie) nadal będzie szukał utraconej miłości, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Wróci też na swoją planetę Harlan's World. Kovacs zacznie współpracować z nowymi sojusznikami, starając się przechytrzyć wrogów i próbując znaleźć odpowiedź na pytanie: kim jest Sokolnik Quellcrist?

"Modyfikowany węgiel" - o czym jest "Altered Carbon"?

"Altered Carbon" ("Modyfikowany węgiel") to serial na podstawie książki Richarda Morgana. To powieść balansująca na granicy cyberpunku i kryminału noir. Akcja rozgrywa się w dwudziestym szóstym wieku, w którym umysły ludzkie są poddawane cyfryzacji i można je przegrywać z jednego ciała do drugiego.

Ludzkość rozprzestrzeniła się po galaktyce, zabierając ze sobą w zimny kosmos podziały rasowe i religijne. Pomimo napięć i wybuchających tu i ówdzie krwawych wojen, Protektorat NZ trzyma nowe światy żelazną ręką, wykorzystując do tego elitarne oddziały uderzeniowe: Korpus Emisariuszy. To, czego nie mogła zagwarantować religia, zapewniła technika. Teraz, gdy świadomość można zapisać w stosie korowym i w prosty sposób przenieść do nowego ciała, śmierć stała się zaledwie drobną niedogodnością. O ile tylko stać cię na nowe ciało... - MAG, 2017

