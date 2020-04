"Muzyka na dobry wieczór". Rafał Brzozowski na antenie TVP2 zaśpiewa najpiękniejsze polskie piosenki

"Muzyka na dobry wieczór – Rafał Brzozowski w najpiękniejszych polskich piosenkach" to propozycja telewizyjnej Dwójki na sobotni wieczór. Co zaśpiewa prowadzący "Jaka to melodia"?

"Muzyka na dobry wieczór" w sobotę, 18.04.2020 o godz. 21:45 w TVP2 - sprawdź program tv W najbliższą sobotę, 18 kwietnia Telewizja Polska zaprasza na kolejny z cyklu koncertów "Muzyka na dobry wieczór" – tym razem wystąpi Rafał Brzozowski, który wykona polskie standardy z lat 60. i 70. Koncert zrealizowany zostanie bez udziału publiczności i z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Artysta wraz z zaproszonymi gośćmi wykona cieszące się ogromną popularnością utwory, m.in.: "Zacznij od Bacha", "Medytacje wiejskiego listonosza", "Nie domykajmy drzwi". Widzowie podczas koncertu będą mogli wysyłać pozdrowienia dla bliskich, podziękowania, czy słowa wsparcia w ramach SMS-owego "Łańcucha dobrych serc".