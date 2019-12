Najpopularniejsze seriale HBO GO w 2019 r. Którejś produkcji udało się dogonić "Grę o tron"?

Który serial był najpopularniejszy w HBO GO w 2019 roku? Czy "Gra o tron" nie miała sobie równych? A może któraś produkcja zyskała większą sympatię użytkowników platformy? Oto zestawienie 10 najchętniej oglądanych seriali HBO w 2019 roku w sieci!

TOP10 seriali HBO GO w 2019 roku

Widzowie HBO GO od kilku lat są wierni "Grze o tron", dzięki czemu to właśnie ten serial jest zwykle na szczycie listy najpopularniejszych produkcji oglądanych na platformie w ciągu roku. Nie inaczej jest i tym razem. Rok 2019, w którym swoją premierę miał finałowy sezon "Gry o tron", kończy się zestawieniem, w którym znowu ekranizacja sagi George'a R.R. Martina święci triumfy. Nie ma tu rozróżnienia na sezony, brana jest pod uwagę oglądalność serialu jako całości.

Tuż za "Grą o tron" znalazł się "Czarnobyl" - miniserial, który pojawił się w maju w HBO i HBO GO. To zapis wydarzeń z 28 kwietnia 1986 roku, kiedy to w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodnie

Podium zamyka polski serial HBO - "Wataha". To kryminalno-sensacyjna historia funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w Bieszczadach na granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy sezon "Watah" miał swoją premierę w HBO w 2014 roku. W grudniu 2019 r. serial powrócił z 3. sezonem. Które inne produkcje znalazły się w zestawieniu? Zobacz naszą galerię!

