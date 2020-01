"Narcos" sezon 3. Premiera telewizyjna 1 lutego w Stopklatce! Kartel z Cali przejmuje władzę!

Świetnie wykreowani bohaterowie, emocje, realizm i mnóstwo kipiących od napięcia scen. Stopklatka zaprasza na premierę 3. sezonu hitowego serialu "Narcos"! Władzę w narkotykowym świecie przejmuje wpływowy kartel z Cali.

"Narcos" sezon 3. od soboty, 1.02.2020 o godz. 22:00 w Stopklatce! - sprawdź program tv

Lata 90. XX wieku. Po śmierci Pabla Escobara dominację w narkobiznesie przejmuje kartel z Cali. Na jego czele stoją bezwzględni bracia Gilberto i Miguel Rodriguez (Damian Alcazar i Francisco Denis), którzy zaczynając od handlu marihuaną, a kończąc na kokainowej ekspansji, stworzyli najpotężniejszą narkotykową organizacją przestępczą na świecie. Dzięki przemyślanej taktyce korumpowania kolumbijskich polityków i wymiaru sprawiedliwości bossom z Cali udaje się skutecznie unikać rozgłosu.

Opracowują też perfekcyjną strategię wycofania się z narkobiznesu, która po odbyciu krótkich wyroków, ma pozwolić im na szczęśliwe i dostatnie życie. Aby plan się powiódł, nie mogą dać się złapać przez kolejnych 6 miesięcy. Wszystko idzie zgodnie z założeniami, do czasu... Szefom kartelu depczą po piętach agenci DEA: Javier Peña (Pedro Pascal), Chris Feistl (Michael Stahl-David) i Daniel Van Ness (Matt Whelan).

"Narcos" to serial telewizyjny wyprodukowany przez Gaumont Television dla platformy Netflix. Twórcami "Narcos" są Eric Newman, Chris Brancato, Carlo Bernard i Doug Miro. Serial zdobył dwie nominacje do Złotych Globów, trzy nominacje do nagrody Emmy oraz rzesze fanów na całym świecie. Premiera telewizyjna 3. sezonu już 1 lutego o 22:00 w Stopklatce. Będzie można oglądać po dwa odcinki w każdą sobotę. W marcu stacja pokaże także "Narcos: Meksyk" o kartelu z Guadalajary.

