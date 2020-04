"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 14. Spektakularna metamorfoza domu rodziny pani Bernadetty! Rafał Maserak porwał bohaterów do tańca!

W czwartkowym odcinku poznaliśmy historię pani Bernadetty, która opiekuje się schorowaną mamą i samotnie wychowuje dwoje dzieci: trzynastoletniego Kacpra i ośmioletnią Amelię. Rodzina mieszka w Starym Sękocinie pod Warszawą. Mąż kobiety okłamywał ją i w tajemnicy zaciągał zobowiązania finansowe: "Najgorzej bolało mnie, że mnie okłamuje. W jego aucie znalazłam umowę kredytu, o którym nic nie wiedziałam. Do tej pory nie wiem na co wziął te pieniądze. Najprawdopodobniej wpakował się w hazard".

Kobieta pracuje jako kucharka, by utrzymać rodzinę i by zapewnić dzieciom możliwie dobre warunki. Niestety rodzina mieszkała w katastrofalnych warunkach. W nieocieplonym, popękanym budynku jedynym źródłem ciepła był stary piec. Dziurawy dach prowizorycznie przykryty był folią i w każdej chwili groził zawaleniem. W domu nie było łazienki, kuchnię urządzono w przedsionku, nie było tu wentylacji i ogrzewania. Schorowana pani Elżbieta pomagała córce, gotując obiady w tym lodowatym pomieszczeniu. Katarzyna Dowbor nie ukrywała przed rodziną swoich spostrzeżeń:

Moi drodzy, wszystko co dobre w tym domu to jesteście Wy i Wasza praca, którą w ten dom włożyliście, bo jest tu czysto, jest tu schludnie, jest tu ciepło. (…) Natomiast patrząc realnie ten dach tak przecieka, że zaraz z tego domu nic nie będzie. W tym domu trzeba zrobić toaletę, łazienkę, znaleźć kąt dla każdego z Was. Ten dom jest malusieńki, a pracy przy nim bardzo, bardzo dużo.