"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 17. Pani Agnieszki ze wsi Gwizdały wychowuje samotnie dwóch synów w starym domu bez łazienki

W 17. odcinku 14. sezonu "Naszego nowego domu" ekipa Katarzyny Dowbor przyjedzie do wsi Gwiazdały na Mazowszu, gdzie pani Agnieszka samotnie wychowuje dwóch synów w starym domu odziedziczonym po prababci.

W środę poznamy historię Pani Agnieszki ze wsi Gwizdały na Mazowszu. Kobieta odziedziczyła stary drewniany dom po ukochanej prababci, którą się opiekowała po tym jak odeszła z rodzinnego domu. Marzyła o własnej rodzinie, ślubie, dzieciach. Niestety, mężczyzna, z którym się związała, uzależnił się od alkoholu. W trosce o bezpieczeństwo własne i dzieci pani Agnieszka postanowiła opuścić pogrążonego w nałogu partnera i samotnie wychowywać dwóch małych synków – Bartka i Mateusza.

Podjęła wiele starań, żeby doprowadzić dom do takiego stanu, by mogli czuć się w nim bezpiecznie. Nadal nie ma tam jednak łazienki, a jedyne źródło ogrzewania stanowi stary piec, który potwornie dymi. Przedmioty w mieszkaniu pokryte są sadzą, nawet te w szafkach. Chłopcy nie mają swojego pokoju, śpią z mamą. Katarzyna Dowbor postanawia pomóc pani Agnieszce, odzyskać wiarę we własne siły:

„Pani Agnieszko jestem pełna podziwu dla pani decyzji, że zdecydowała się pani sama wychowywać chłopców dla ich dobra i robi pani wszystko co tylko jest możliwe, żeby dzieciom i pani mieszkało i żyło się lepiej. Ten dom wymaga jeszcze bardzo, bardzo wiele pracy. Dach jest – bardzo dobrze, ale ten dom trzeba jeszcze ocieplić, trzeba zrobić podłogi, trzeba wymyśleć sposób na to, żeby każdy z was i pani i chłopcy mieli swoje miejsce w tym domu (…) W tym domu nie ma poczucia bezpieczeństwa, ten piec zagraża waszemu życiu i zdrowiu.”

Martyna Kupczyk i Artur Witkowski z ekipą zmienią ich dom w mały raj na ziemi.