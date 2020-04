"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 13 i 14. Trzy pokolenia kobiet z Mazowsza i Rafał Maserak w ekipie Katarzyny Dowbor!

W kolejnych odcinkach programu "Nasz nowy dom" ekipa Katarzyny Dowbor przybędzie do rodzin mieszkających pod Radomiem oraz we wsi Kuzie. Wychowują się w nich niepełnosprawne dzieci. Jak bardzo potrzebują pomocy?

W kolejnym odcinku "Naszego nowego domu" ekipa programu odmieni los trzypokoleniowej rodziny kobiet z Mazowsza. We wsi Stok leżącej nieopodal Ostrowi Mazowieckiej, w starym domu, mieszka pani Wiesława z córką Bogusławą oraz wnuczką Wiktorią. Pani Bogusia podjęła decyzję o samotnym wychowywaniu dziecka, bo mąż zupełnie nie interesował się rodziną. Kobiety radzą sobie jak mogą, ale nie może być mowy o remoncie domu, który jest w katastrofalnym stanie.

Podłogi są w rozsypce, stąpanie po nich powoduje drgania, od których rusza się piec ogrzewający dom, rura odprowadzająca spaliny rozszczelnia się i wypada ze ściany, a dym wydostaje się do wnętrza budynku. W domu nie ma ciepłej wody, a prowizoryczna toaleta zrobiona w korytarzu jest pomieszczeniem przechodnim. Przez liczne dziury i szpary do budynku wdziera się zimno i wilgoć. Kasia Dowbor jest przerażona tym co widzi: - Bardzo mi się podoba, że to jest taki fajny dom kobiet, czyli trzy pokolenia, wspieracie się, widać, że jesteście za sobą. Natomiast sam dom bardzo mnie przeraża (…) Niestabilne podłogi, te dwa bardzo niebezpieczne piece, czyli te kozy, które Was mają ogrzewać, w każdej chwili coś się może wydarzyć. W tym domu tak naprawdę wszystko trzeba wyburzyć.

Kasia Dowbor zabierze rodzinę na wakacje, a metamorfozą domu zajmą się w tym czasie Martyna Kupczyk i brygada Wieśka Nowobilskiego. Z kolei w podwarszawskiej wsi, Sękocin Stary, ekipa programu odmieni życie kolejnej rodziny. W tym odcinku poznamy historię pani Bernadetty, która opiekuje się schorowaną mamą i samotnie wychowuje dwoje dzieci: trzynastoletniego Kacpra i ośmioletnią Amelię. Mąż kobiety okłamywał ją i w tajemnicy zaciągał zobowiązania finansowe. Kobieta pracuje jako kucharka, by utrzymać rodzinę i by zapewnić dzieciom możliwie dobre warunki. Niestety rodzina mieszka w katastrofalnych warunkach. W nieocieplonym, popękanym budynku jedynym źródłem ciepła jest stary piec.

Dziurawy dach prowizorycznie przykryty jest folią i w każdej chwili grozi zawaleniem. W domu nie ma łazienki, kuchnię urządzono w przedsionku, nie ma tu wentylacji i ogrzewania. Schorowana pani Elżbieta pomaga córce, gotując obiady w tym lodowatym pomieszczeniu. Gdy jest sama w domu, dźwiga także drzewo do pieca. Kasia Dowbor dzieli się z rodziną swoimi spostrzeżeniami: - Moi drodzy, wszystko co dobre w tym domu to jesteście Wy i Wasza praca, którą w ten dom włożyliście, bo jest tu czysto, jest tu schludnie, jest tu ciepło. (…) Natomiast patrząc realnie ten dach tak przecieka, że zaraz z tego domu nic nie będzie. W tym domu trzeba zrobić toaletę, łazienkę, znaleźć kąt dla każdego z Was. Ten dom jest malusieńki, a pracy przy nim bardzo, bardzo dużo. Nowy dom zaprojektuje Martyna Kupczyk, a remontu podejmuje się Artur Witkowski z ekipą. W odcinku gościnnie wystąpi Rafał Maserak!