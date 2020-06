"Nasz nowy dom" sezon 15. Katarzyna Dowbor z ekipą remontową odwiedziła Gołkowice! Sprawdźcie, co wydarzy się w 1. odcinku nowego sezonu programu!

Chociaż jesień dopiero przed nami, to niektóre programy już powstają, aby być w gotowości na jesienną ramówkę. Nie inaczej jest z programem "Nasz nowy dom"; właśnie ruszyły zdjęcia do 15. sezonu kultowego programu telewizji Polsat, a Katarzyna Dowbor z ekipą remontową odwiedziła Gołkowice! Zobaczcie zdjęcia z planu!

"Nasz nowy dom" 15. sezon programu wkrótce - sprawdź program tv

"Nasz nowy dom" to jeden z najpopularniejszych programów telewizji Polsat. Katarzyna Dowbor oraz jej ekipa remontowała pomogła już całej masie ludzi, ale wciąż w Polsce jest wielu potrzebujących. Dziennikarze Gazety Krakowskiej mieli okazję pojawić się na planie 1. odcinka 15. sezonu "Naszego nowego domu". Sprawdźcie zdjęcia!

W Gołkowicach Górnych wkrótce zamieszka rodzina Marii Niemiec, która ma 14-letnią córkę Nikolę oraz 12-letnią córkę Ninę. Starsza z dziewczynek w 2016 roku przeszła przeszczep szpiku kostnego, dzięki któremu pokonała ostrą białaczkę szpikową. Do tej pory rodzina mieszkała w mieszkaniu komunalnym w Czarnym Potoku, ale to miejsce muszą opuścić do końca sierpnia. Z pomocą przyszła babcia, która przekazała im dom w Gołkowicach, jednak wymagał on generalnego remontu.

Tutaj z pomocą przyszła ekipa programu "Nasz nowy dom". W poniedziałek, 1 czerwca, rodzina po raz pierwszy spotkała się przed drewnianym, popadającym w ruinę drewnianym domkiem w Gołkowicach Górnych, z prowadzącą program Katarzyną Dowbor. Wówczas usłyszała kultowe słowa: "Wyremontujemy Wasz dom". Tego samego dnia mama z córkami wyjechała na odpoczynek do Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem. W tym czasie 25-osobowa ekipa budowlana pod wodzą Wiesława Nowobilskiego, kierownika budowy, rozpoczęła intensywne prace. Projekt przygotowała architekt Martyna Kupczyk.

W domu praktycznie nie było nic. Nie było podłóg, za to krzywe ściany i sufity. Budynek był nieocieplony, bez kanalizacji, z fatalną elektryka i sypiącym się piecem. Nie nadawał się do zamieszkania – zaznacza Wiesław Nowobilski, kierownik prac budowlanych. - Cieszę się jednak, że dom jest drewniany, bo uwielbiam pracę z drewnem. Dla mnie i ekipy to duże wyzwanie. Dom będzie z góralską duszą.

Dom jest naprawdę bardzo mały, a musimy wszystko zrobić od podstaw. Jesteśmy w górach i chcemy, żeby oddawał klimat tego miejsca. – dodaje Martyna Kupczyk, architekt. - Liczymy, że jak przyjadą za kilka dni i zobaczą efekt końcowy, to będzie uśmiech na ich twarzach. Dla nas to najważniejsze. To kwintesencja naszej pracy.

Pięć dni później było po wszystkim, a rodzina pani Marii Niemiec mogła po raz pierwszy zobaczyć swój nowy dom. Nie obyło się bez łez oraz wzruszeń! Pełne efekty pracy ekipy budowlanej będziemy mogli zobaczyć we wrześniu na antenie telewizji Polsat.