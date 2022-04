Netflix. Najbardziej niedoceniane seriale. Nie zdobyły wielkiej popularności, a szkoda! Znasz je?

Olbrzymią część zasobów Netfliksa stanowią seriale. Są wśród nich zarówno hitowe produkcje, które doczekały się wielu nagród jak i mniej znane tytuły. Niektóre z seriali są mocno niedocenione, choć warte obejrzenia. Zobacz, czy znasz te dostępne na Netflix propozycje, a jeśli nie, szybko nadrób zaległości.

Seriale na Netflix, których możesz nie znać

Biblioteka Netfliksa cały czas się powiększa. Na bieżąco usuwane są mniej pożądane produkcje, by zrobić miejsce jeszcze większej ilości nowych filmów i seriali. Z pewnością większość widzów zna hitowe seriale, obok których trudno przejść obojętnie. Należą do nich m,in. Dom z Papieru, Bridgertonowie czy Lupin. Widziałeś już wszystkie sezony tych produkcji? Sięgnij więc po coś, co nie jest tak oczywiste!

Dziś skupimy się na serialach dostępnych na platformie Netflix, które nie doczekały się takiego rozgłosu. Jest w nich jednak coś, dzięki czemu zyskają grono fanów. Nie widziałeś ich jeszcze? Czas nadrobić zaległości! Pamiętaj, że okres jesienno- zimowy to najlepszy czas na oglądanie ulubionych produkcji! Jakie seriale warto obejrzeć?

Sprawdź w galerii niedocenione seriale dostępne na Netflix

Jedną z naszych propozycji jest serial 3%.

Jak czytamy w opisie serialu, jest to thriller postapokaliptyczny, którego akcja rozgrywa się w Brazylii w niedalekiej przyszłości. Członkami uprzywilejowanego społeczeństwa mogą zostać jedynie nieliczne osoby, które przejdą intensywny i oparty na współzawodnictwie proces selekcji.

Wszystko, co wiemy o 6. sezonie. Czy Lucyfer stanie się Bogiem? Zobacz więcej

Na Netfliksie dostępne są aż 33 odcinki podzielone na 4 sezony.

Kolejny niedoceniany serial (a właściwie miniserial, bo ma zaledwie 6 odcinków), który warto zobaczyć to Grace i Grace. Ta propozycja bardzo różni się od poprzedniej, ale z pewnością także zdobędzie grono fanów.

„Grace i Grace” to opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza - czytamy w opisie serialu.

Zobacz wszystkie niedoceniane seriale na Netfliksie

Polecamy seriale na jesienne wieczory. Co warto oglądać?Zobacz więcej