"Never Have I Ever" w czołówce najpopularniejszych seriali w kwietniu. Powstanie 2. sezon "Jeszcze nigdy..."?

"Never Have I Ever" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali komediowych dla młodzieży. Opowieść o dorastaniu pochodzącej z Indii nastolatki cieszy się uznaniem widzów i krytyków, ale czy dostanie zamówienie na 2. sezon? Sprawdzamy, jakie są na to szanse.

"Never Have I Ever" - o czym jest serial?

"Jeszcze nigdy..." to serial komediowy o dorastaniu pochodzącej z Indii dziewczyny, która urodziła się już jako Amerykanka. Produkcja inspirowana jest losami Mindy Kaling, aktorki znanej m.in. z "The Office" oraz autorki programu "The Mindy Project"("Świat według Mindy").

"Never Have I Ever" cieszy się uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Komedia o dorastaniu z Maitreyi Ramakrishnan w roli głównej znalazła się nawet w czołówce najpopularniejszych seriali w kwietniu wg. użytkowników aplikacji TV Time.

"Never Have I Ever" - 2. sezon powstanie?

"Never Have I Ever" zadebiutowało na Netflix 27 kwietnia br. i szybko zjednał sobie na całym świecie rzeszę fanów. Na razie twórcy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie do kolejnych odcinków "Never Have I Ever". Producentka serialu, Lang Fisher w rozmowie z Entertainment Tonight, że "ma nadzieję" na kontynuację losów Devi i z "optymizmem" myśli o kolejnym sezonie. Decyzja o przedłużeniu serialu leży jednak w rękach włodarzy Netflixa.

Odtwórczyni głównej roli w "Jeszcze nigdy..." dodała w wywiadzie dla Variety, że życzyłaby sobie, aby w 2. sezonie Devi bardziej doceniała swoją rodzinę i przyjaciół i miała możliwość przepracować stratę ojca.

Czy tak się stanie? O dalszych losach serialu "Never Have I Ever" będziemy informować na bieżąco!

Źródło: Associated Press/x-news