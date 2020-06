"Ninja Warrior Polska". Ruszyły castingi do 2. edycji! Nowe odcinki jesienią w Polsacie

"Ninja Warrior Polska" wraca na antenę Polsatu. Właśnie ruszyły castingi do 2. edycji show Polsatu. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do programu? Jak się zgłosić do 2. edycji "Ninja Warrior Polska"? Wyjaśniamy w tekście poniżej!

"Ninja Warrior Polska" - castingi do 2. edycji rozpoczęte Przebój Polsatu powraca na antenę. "Ninja Warrior Polska" to wciągający od pierwszej minuty program, który udowadnia, że niemożliwe nie istnieje – a ludzkie granice wytrzymałości są wyłącznie po to, aby je przekraczać. Trwają przygotowania do 2. edycji! Patrycja Wieja szykuje się do kolejnego udziału w showZobacz więcej Aby stanąć na najsłynniejszym torze przeszkód na świecie, należy najpierw wziąć udział w castingu, sprawdzającym predyspozycje uczestnika. Uczestniczący w castingu zawodnicy muszą być gotowi na wszystko. Ten, kto najlepiej poradzi sobie z testem sprawnościowym, dołączy do znakomitego grona wojowników Ninja Warrior. Na pewno oprócz mięśni przydadzą się spryt i hart ducha, a także… barwna osobowość. O tym, w jaki sposób będą testowani, uczestnicy dowiadują się dopiero na miejscu. Ale bez obaw! Nikomu nie stanie się krzywda. Każdy może spróbować – również te osoby, które brały udział w poprzedniej edycji. Żeby wystąpić w programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem formularza na www.ninjawarriorpolska.pl. Zawodnicy zmierzyli się finałowym torem! Kto zdobył tytuł Prawdziwego Wojownika Ninja?Zobacz więcej Światowy fenomen "Ninja Warrior Polska" jesienią w Polsacie. W związku z zagrożeniem COVID-19 producent programu zapewnia twórcom zabezpieczenie zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi i przepisami BHP. Zobacz galerię O programie: "Ninja Warrior" to światowy fenomen, który narodził się 23 lata temu w Japonii. Rodzime wersje programu można było oglądać w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. USA, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Indonezji, Izraelu, Włoszech, Malezji, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód liczący 150 metrów. Tworzą go różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny. Polską edycję show na licencji Dentsu Japan produkuje Jake Vision Production. https://facebook.com/telemagazynpl