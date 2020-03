"Nowy papież". Polska wokalistka chwali serial HBO! Czego spodziewać się po płycie "IDeal" Rosalie.?

Rosalie. to artystka zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Już jej debiutancka epka "Enuff" (2016) pokazała, że mamy do czynienia z niebanalną artystką, która doskonale odnajduje się w r&b i potrafi przenieść ten gatunek na polski grunt.

Nic dziwnego, w końcu Rosalie. urodziła się w Berlinie i to był jeden z wątków naszej rozmowy. Czy niemiecka muzyka miała na nią duży wpływ? A może inspiracje były zupełnie inne? Czy zgadza się z porównaniem, że jej nowy singiel brzmi jak Anna Jurksztowicz w nowym wydaniu? Sprawdźcie!

Rosalie. opowiedziała nam też o swoich ulubionych serialach! Dlaczego tak bardzo ceni "Nowego papieża" w reżyserii Paolo Sorrentino? Jaki serial jest jej ulubionym? Tego dowiecie się z naszej rozmowy.

Jednym z singli promujących "IDeal" jest kompozycja "Nie mów". Rosalie. mówi o niej tak:

To jest numer, który nawet nie ja napisałam, tylko napisał go Arek Sitarz, czyli jedna osoba z duetu Rasmentalism, Ras. Długo rozmawialiśmy o tym, co w tym tekście ma się znaleźć, bo to nie jest tak, że ja nie mam na to wpływu. Ten wpływ jest.