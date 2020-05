"Obsesja zbrodni". Nowy serial HBO. Zapis śledztwa dziennikarskiego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy

Serial dokumentalny "Obsesja zbrodni" w reżyserii dwukrotnie nominowanej do Oscara i nagrodzonej Emmy Liz Garbus jest ekranizacją bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. Jest to zapis śledztwa dziennikarskiego prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy.

"Obsesja zbrodni" – nowy serial dokumentalny HBO

Premiera produkcji zaplanowana została w HBO GO na 29 czerwca.

Serial dokumentalny Obsesja zbrodni jest ekranizacją książki o tym samym tytule, wydanej w Polsce jako „Obsesja zbrodni. Prawdziwa historia najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA”. Jest to zapis śledztwa przeprowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Michelle McNamarę w sprawie brutalnych przestępstw popełnionych przez sprawcę nazwanego przez nią Golden State Killer (mordercą ze „złotego stanu”). Terroryzował on Kalifornię w latach 70. i 80. i jest odpowiedzialny za 50 gwałtów dokonanych w domach ofiar oraz 12 brutalnych morderstw.

Serialowa podróż od pierwszej do ostatniej miłości w HBO GO! Kiedy premiera?Zobacz więcej

"Obsesja zbrodni" jest niezwykle aktualnym studium makabrycznej fascynacji prawdziwą zbrodnią, a także opowieścią ku przestrodze, która zwraca uwagę na to jak łatwo jest wpaść w uzależnienie. Twórcy serialu przedstawiają historię wytrwale prowadzonego śledztwa, które miało doprowadzić do odkrycia tożsamości tajemniczego zabójcy, koncentrują się również na niezwykłej konsekwencji kobiety, która dążyła do nagłośnienia tej szokującej serii zbrodni.

Michelle McNamara wiodła spokojne życie pisarki, matki i żony, która na własne życzenie trzymała się z dala od hollywoodzkiego świata swojego męża, znanego komika Pattona Oswalta. Ale każdej nocy, kiedy jej rodzina kładła się spać, Michelle podążała za własną obsesją na punkcie nierozwiązanych spraw kryminalnych. Prowadzone przez nią śledztwo zaprowadziło ją do świata internetowych chat roomów i na strony blogów o zbrodniach. Zaczęła żyć makabrycznymi szczegółami zbrodni popełnionych przez Golden State Killera, nawiązywać kontakty z zafascynowanymi sprawą detektywami-amatorami i wymieniać się z nimi informacjami, zdjęciami oraz nowymi tropami.

Drag queen show w nowym intrygującym serialu HBO! Sprawdź, kiedy premiera!Zobacz więcej

True Crime Diaries, blog McNamary o nierozwiązanych sprawach kryminalnych, jest zapisem jej obsesji, która zaowocowała napisaniem długiego artykułu do Los Angeles Magazine o serii przestępstw. Po nim zaproponowano jej lukratywną umowę na napisanie książki. Michelle była zdecydowana, żeby doprowadzić sprawę do końca, ale prowadzone prze nią śledztwo zaczęło trawić ją od wewnątrz. Coraz częściej nachodziły ją czarne myśli i stany lękowe. Próby pogodzenia nałogowej fascynacji jej pracą z życiem rodzinnym postawiły ją przed trudnym wyzwaniem. Pisarka, aby zdławić narastający w niej niepokój, coraz częściej sięgała po leki na receptę. Po wielu bezsennych nocach i serii powracających koszmarów Michelle McNamara zmarła we śnie z powodu przedawkowania leków zanim skończyła książkę. Po jej śmierci Patton Oswalt poprosił detektywów Paula Haynesa i Billy’ego Jensena, którzy współpracowali z jego żoną, aby pomogli mu skończyć i wydać jej pracę. Książka została dobrze przyjęta przez krytyków i w 2018 roku znalazła się na liście bestsellerów dziennika New York Times.

Najlepsze seriale według gwiazd