"Obywatel miłość" na DVD? Syn Grzegorza Ciechowskiego zbiera pieniądze na wydanie filmu

"Obywatel miłość" to historia związku Grzegorza Ciechowskiego i Anny Skrobiszewskiej. Żona muzyka postanowiła pokazać światu, jak naprawdę wyglądała ich miłość. Syn Grzegorza Ciechowskiego chce, aby film ukazał się na DVD, jednak potrzebuje do tego pieniędzy.

"Obywatel miłość" ukazał się w 2018 roku. To historia związku Grzegorza Ciechowskiego i jego żony Anny (obecnie Skrobiszewskiej). Kobieta poznała muzyka, kiedy miała 19 lat, ale ich losy splotły się później. Muzyk zostawił dla niej Małgorzatę Potocką i w 1994 roku Anna i Grzegorz wzięli ślub. Mają troje dzieci: Helenę urodzoną w 1995 roku, Helena, Bruna z 1996 roku i Józefinę, która przyszła na świat w 2002 roku.

Grzegorz Ciechowski skomponował dla swojej ukochanej wiele utworów. Tworzyli szczęśliwy związek aż do nagłej śmierci muzyka w 2001 roku. Anna w 2006 roku wzięła kolejny ślub z Wojciechem Skrobiszewskim i to właśnie on namówił ją do wyprodukowania filmu.

W wywiadzie dla wp.pl syn Grzegorza i Anny, Bruno zdradził, że chciałby, aby "Obywatel miłość" ukazał się na DVD, jednak w tym celu potrzebuje pieniędzy. 23-latek prowadzi publiczną zbiórkę.

Zauważyliśmy, że fani wciąż żyją tą historią. Dlatego chcemy wydać film na DVD. Zbieramy fundusze.

Źródło: WideoPortal/x-news