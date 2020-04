"Panny młode ponad miarę". Izabela Janachowska ostro odpowiada na krytykę swoich maseczek ślubnych. "Tak, półmózgi, są koronkowe"

Izabela Janachowska zaprojektowała ostatnio ślubne maseczki ochronne z koronki. Kiedy prowadząca programu "Panny młode ponad miarę" podzieliła się tym w sieci, błyskawicznie zalała ją fala hejtu. Niektórzy zarzucili Janachowskiej, że próbuje zarabiać na pandemii, bo według oficjalnych informacji, para młoda wcale nie musi mieć maseczek.

Izabela Janachowska zaprojektowała maseczki ślubne. Opinie fanek są podzieloneZobacz więcej

Hejterskie komentarze rozwścieczyły Janachowską, która we wtorek (28.04) opublikowała w mediach społecznościowych emocjonujące oświadczenie. Osoby, które skrytykowały jej nowy biznes nazwała "półmózgami".

Do wszystkich hejterów: Rząd nakazał nam zakrywać usta i nos… Mają gdzieś, czym je zakrywamy. Mówią, że może to być nawet szalik! Ok? Szalik! Przypomnijcie mi, jak on nas zabezpiecza przed wirusem? Ja zrobiłam maseczki z zalecanych tkanin i dodatkową kieszonką na filtr i daję je za darmo swoim klientkom, ale i tak źle! Krytykujecie, bo są koronkowe! Tak, półmózgi, są koronkowe z zewnątrz! Mają podszewkę i kilka warstw! Jeszcze mało? Ciekawa jestem, jakich maseczek wy używacie i jak… Bo jak chodzę po ulicach, to większość ludzi chodzi z maseczkami na brodzie lub nie zakrywa nosa. P.S. Dla hejterów ‚półmózgi’ to komplement – napisała.