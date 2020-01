"Paradise Hotel". Pierwsi uczestnicy są już znani! To trenerzy personalni i trenerka fitness!

Pierwsi uczestnicy "Paradise Hotel" są już znani. W sieci pojawiły się nazwiska trójki bohaterów nowego reality show stacji TVN7. W luksusowym hotelu na wyspie Bali zamieszkali m.in. trenerzy personalni i trenerka fitness!

Nagrania do pierwszej polskiej edycji "Paradise Hotel" już trwają. Razem z prowadzącą, Klaudią El Dursi na indonezyjskiej wyspie Bali zamieszkały osoby, które chcą wygrać 100 tysięcy złotych. Aby dotrzeć do finału "Paradise Hotel" uczestnicy będą musieli zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Zasady nowego reality show stacji TVN7 są więc podobne do tych z programu "Love Island. Wyspa miłości", które jesienią 2019 r. pokazywała telewizja Polsat.

Pierwsi uczestnicy "Paradise Hotel" są już znani?

Pierwsze odcinki "Paradise Hotel" zostaną pokazane na antenie Siódemki Już wiosną 2020 r. Szczegóły programu trzymane są na razie w tajemnicy, ale TVN podał już nazwiska pierwszych uczestników show. W luksusowym hotelu na Bali zamieszkali m.in. trenerzy personalni: Krzysztof Ducki i Maciej Kindler oraz trenerka fitness i dietetyk Aleksandra Kiepura.

Wciąż trwają castingi do "Paradise Hotel". Do programu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Aby wziąć udział w castingu należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.tvn.pl/casting