"Paradise Hotel". To już pewne. Klaudia El Dursi poprowadzi nowe reality show! Kiedy premiera?

Klaudia El Dursi poprowadzi nowe reality show "Paradise Hotel". Kiedy premiera programu na TVN7? Castingi wciąż trwają.

Klaudia El Dursi poprowadzi nowe reality show "Paradise Hotel"

O tym, że to Klaudia El Dursi poprowadzi "Paradise Hotel" mówiło się od jakiegoś czasu. Jednak do tej pory ani TVN7, ani sama zainteresowana nie potwierdzały tych doniesień. Teraz to już pewna informacja.

"Paradise Hotel" - na czym polega?

"Paradise Hotel" to format, który stał się pierwowzorem dla innych tego typu programów reality, naśladujących jego założenia. Pierwsza edycja została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. Od tego czasu powstało 56 edycji w 14 krajach na całym świecie. Polska wersja zostanie zrealizowana na indonezyjskiej wyspie Bali!

Klaudia El Dursi zrobi karierę w show-biznesie? Paulina Krupińska wróży jej sukces!Zobacz więcej

Zasady z pozoru są proste – mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. To nie tylko kolejny tydzień egzotycznych wakacji na rajskiej wyspie, to również krok bliżej do wygrania 100 tyś. złotych. Aby osiągnąć swój cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise będą pojawiać się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie – co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze trafią do obojga czy tylko do jednego z nich?

"Paradise Hotel" - kiedy premiera?

"Paradise Hotel" pojawi się w wiosennej ramówce TVN7. Pierwszy odcinek nowego reality show zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 lutego 2020 roku. Program będzie można oglądać w dni powszednie o godz. 20.00.

Wciąż trwają castingi do "Paradise Hotel". Do programu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat.Aby wziąć udział w castingu należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.tvn.pl/casting