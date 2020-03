Patryk Vega i Konrad Niewolski kręcą nowe filmy mimo epidemii koronawirusa! Środowisko filmowe zbulwersowane!

Patryk Vega i Konrad Niewolski nie podporządkowują się zaleceniom rządu. Mimo szerzącej się epidemii koronawirusa reżyserzy rozpoczęli zdjęcia do swoich nowych projektów. Środowisko filmowe jest tym zbulwersowane. Głos w sprawie zabrała już m.in. Karolina Korwin-Piotrowska i Borys Szyc.

Patryk Vega i Konrad Niewolski kręcą nowe filmy mimo epidemii koronawirusa!

Na nic zalecenia rządu o pozostanie w domach z powodu epidemii koronawirusa. Patryk Vega i Konrad Niewolski ostentacyjnie lekceważą zagrożenie i wkroczyli na plany swoich nowych produkcji. Patryk Vega, mimo zakazu zgromadzeń i mimo tego, że cała produkcja filmowa, ze względu na epidemie i dobro ludzi, stanęła w Polsce, kreci w Warszawie film. Zaczynam dostawać ja i kilku moich znajomych takie zdjęcia. To Pole Mokotowskie w Warszawie - dzisiaj około południa. Wcześniej zdjęcia były w Konstancinie – poinformowała w mediach społecznościowych Karolina Korwin-Piotrowska.

Post Karoliny Korwin Piotrowskiej został udostępniony m.in. przez Borysa Szyca.

To mamy kwarantannę, czy niektórzy są ponad? A do tego są totalnie nieodpowiedzialni? – pytał Borys Szyc w relacji na swoim InstaStory.

Do zaleceń rządu nie podporządkował się również Konrad Niewolski. Na planie jego najnowszego filmu pt. "Asymetria" pracuje m.in. Mikołaj Roznerski. Zapytany o to, dlaczego pomimo zaleceń rządu ws. niewychodzenia z domu, zdjęcia do jego najnowszego filmu wciąż trwają, Niewolski odparł:

bzdury i panika 😀👍😀 miłego siedzenia w domu 😀

Przypominamy, że stacje telewizyjne wstrzymały z powodu epidemii koronawirusa produkcje i emisję swoich największych hitów. Zamknięte są m.in. szkoły, uczelnie, kina i teatry. We wtorek 24.03) rząd wprowadził kolejne obostrzenia mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Ograniczenia dotyczą m.in. zgromadzeń, określonych przypadków wychodzenia z domu czy komunikacji miejskiej.