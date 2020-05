"Powołanie". TVP pokaże Teatr Telewizji o młodym Janie Pawle II! Jak wyglądała droga Karola Wojtyły do kapłaństwa?

Już dzisiaj (18.05.2020) na antenie TVP1 odbędzie się premiera specjalnego spektaklu Teatru Telewizji pt. "Powołanie", który został przygotowany z okazji Roku Świętego Jana Pawła II oraz stulecia urodzin Karola Wojtyły.

"Powołanie" - premiera w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 21:00 na antenie TVP1

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II, Paweł Woldan przygotował dla Teatru Telewizji spektakl o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. Rzecz rozpoczyna się w Krakowie, do którego 18 - letni Karol przybywa z Wadowic wraz z ojcem, aby podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a kończy w momencie przyjmowania święceń kapłańskich z rąk kardynała Adama Sapiehy.

Fabuła obejmuje zatem także okres II wojny światowej. Na ten czas przypada duchowe dojrzewanie przyszłego papieża. Karol poświęca się niezwykłym lekturom, uczęszcza na tajne komplety. Spotyka się z Janem Tyranowskim, który staje się dla niego mentorem i wprowadza go w rozważania dotyczące mistyki oraz namawia do pracy duchowej nad sobą. Wtedy także Wojtyła podejmuje życiową decyzję: opuszcza młody zespół teatralny Mieczysława Kotlarczyka i wstępuje do seminarium duchownego.

Na ekranie w roli Karola Wojtyły zobaczymy Józefa Pawłowskiego, ponadto w obsadzie pojawili się również m.in. Adam Woronowicz, Piotr Głowacki, Przemysław Stippa, Adrianna Chlebicka, Zygmunt Józefczak oraz Andrzej Róg.