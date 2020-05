Prezydent Ciechanowa zabrał głos w sprawie koncertu Kasi Kowalskiej. "Wcześniej nie było takich problemów"

2 maja br. Kasia Kowalska wzięła udział w "Koncertowaniu pod blokiem" w Ciechanowie. Koncert został zorganizowany na otwartej przestrzeni tak, aby mieszkańcy mogli posłuchać utworów artystki z okien lub balkonów swoich mieszkań.

Niestety w pewnym momencie pod sceną zgromadził się tłum ludzi. W związku z sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami, jakie zostały wprowadzone w kraju, sprawą zajęła się już prokuratura.

Kasia Kowalska krytykowana za koncert w Ciechanowie! Narażono zdrowie mieszkańców? Sprawę bada prokuratura

Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński w rozmowie z WP zasugerował, że to wokalistka zachowała się nieodpowiedzialnie, bo zaprosiła ludzi pod scenę.

Od początku we wszystkich komunikatach informowaliśmy o tym, żeby nie gromadzić się i oglądać z to wydarzenie z balkonów. Tych wydarzeń było łącznie sześć i na pięciu poprzednich nie było takich problemów. Tu niestety mieliśmy do czynienia z nieodpowiedzialnym zachowaniem. Osobom odpowiadającym za organizację trudno było przewidzieć, że artystka wpadnie na pomysł, by zaprosić wszystkich pod scenę. Tego się nie spodziewaliśmy. - powiedział Krzysztof Kosiński w rozmowie z WP.