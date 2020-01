Program telewizyjny na czwartek, 16.01.2019. Co obejrzeć 16 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 16.01.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Boska Florence", "Titanic", "Truman Show" "Taxi" czy "Osiem i pół". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 16 stycznia 2020 roku!

Program tv na czwartek, 16 stycznia 2020 r.:

Bohaterami są dwaj mieszkańcy Marsylii: ambitny, choć gamoniowaty komisarz Emilien oraz Daniel - kierowca taksówki. Daniel jest także mistrzem kierownicy, jego wyczyny bardzo drażnią policję. Jest jednak ktoś, kto potrafi docenić rajdowe umiejętności bohatera. Tym kimś jest Emilien, który dzięki pomocy taksówkarza zaczyna odnosić pierwsze sukcesy w walce z zuchwale rabującym banki niemieckim gangiem, specjalizującym się w szaleńczych ucieczkach samochodami.

"Taxi" - TV Puls, godz. 20:00

Rick Jarmin od 15 lat jest uczestnikiem programu ochrony świadków. Jego zeznania zaprowadziły do więzienia pewnego gangstera, dlatego od tej pory Rick nieustannie zmienia nazwiska i miejsca pobytu. Kłopoty zaczynają się, gdy przypadkowo spotyka byłą dziewczynę, Marianne Graves, obecnie wziętą prawniczkę. Zachowanie Ricka, który początkowo jej nie poznaje, wydaje się Mariannie podejrzane. Nie wie ona, że Rick po zeznaniach przeciwko szefowi gangu narkotykowego się ukrywa. Na jego trop wpadają pałający żądzą zemsty Eugene Sorenson i jego ludzie.

"Ptaszek na uwięzi" - TVN7, godz. 20:00

Reżysera prześladują współpracownicy, kochanka, żona, dziennikarze. Anselmi jest oblężony przez tłum osób, z których każda czegoś od niego oczekuje. Producent naciska, by zacząć zdjęcia do nowego dzieła. Problem w tym, że Anselmi nie ma pojęcia, o czym ma być ten nowy film. Cierpi na twórczą niemoc. Zestresowany, ucieka w świat snów i marzeń na jawie, błądzi myślami po czasach dzieciństwa, wspomina dawne erotyczne fascynacje.

"Osiem i pół" - TVP Kultura, godz. 20:35

Florence Foster Jenkins kochała muzykę. Nie miała niestety żadnych zdolności, ale mimo to pragnęła podbić świat śpiewem. Jako dziedziczka fortuny i narzeczona St. Clair Bayfielda, brytyjskiego aktora i arystokraty, miała niezbędne środki. Dzięki heroicznym staraniom ukochanego udawało się jej występować na Broadwayu i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć w swój dar. Jednak gdy zapragnęła ukoronować dążenia koncertem w słynnej Carnegie Hall, nawet Bayfield wpadł w panikę.

"Boska Florence" - TVP2, godz. 20:45

Maggie Carpenter już trzy razy uciekała sprzed ołtarza. Dziennikarz Ike Graham przypadkowo dowiaduje się o kobiecie i postanawia napisać o niej felieton. Gdy do rąk Maggie trafia artykuł na jej temat, ona, oburzona zawartymi tam nieprawdziwymi informacjami, wysyła do redakcji list z żądaniem zamieszczenia sprostowania i zwolnienia nierzetelnego dziennikarza. Ike udaje się do rodzinnego miasteczka Maggie, gdzie obserwuje przygotowania do jej kolejnego ślubu.

"Uciekająca panna młoda" - TV 4, godz. 21:00

17-letnia Rose i jej narzeczony Caledon Hockley podróżują luksusowym transatlantykiem do Filadelfii. Dziewczyna, znudzona towarzystwem ludzi z wyższych sfer, załamana wizją małżeństwa z rozsądku, nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Od wykonania ostatecznego kroku odwodzi ją podróżujący trzecią klasą Jack Dawson, utalentowany obieżyświat. Jack odbiera podziękowania za odwagę, a Caledon ofiarowuje narzeczonej najdroższy diament świata, "Serce Oceanu". Pomiędzy Rose a Jackiem rodzi się miłość, której kres kładzie katastrofa statku.

"Titanic" - Polsat, godz. 21:05

Truman Burbank, agent ubezpieczeniowy, mieszka wraz z żoną na wyspie Seaheaven. Któregoś dnia dowiaduje się, że od urodzenia jest bohaterem transmitowanego przez całą dobę widowiska telewizyjnego. Rzeczywistość, w której żyje Truman, jest mistyfikacją, wszystkie jego poczynania śledzą ukryte kamery. Urocze Seaheaven jest jedynie częścią ogromnego planu filmowego, a członkowie rodziny Trumana, znajomi, ludzie, których spotyka, to aktorzy. Wstrząśnięty odkryciem Burbank podejmuje próbę ucieczki ze świata na niby.

"Truman Show" - TVN, godz. 22:30

