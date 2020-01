Program telewizyjny na czwartek, 2,01.2020. Co obejrzeć 2 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć 2020 rok! Przed nami 2 stycznia 2020 roku i doskonała uczta filmowa! Z pewnością każdy z was znajdzie w TV coś dla siebie! Sprawdźcie program telewizyjny na czwartek, 2 stycznia 2020 roku!

Program tv na czwartek, 2 stycznia 2020 r.:

W każdym odcinku widzowie poznają cztery panny młode, które zapraszają się nawzajem na wesela. Na przyjęciach bawią się razem z gośćmi, poznają różne tradycje weselne i są świadkami wzruszeń i emocji. Zwracają uwagę na najdrobniejszy szczegół wydarzenia i przyznają punkty w czterech kategoriach - za suknię ślubną, miejsce i wystrój, menu oraz atmosferę wesela. Każda z panien młodych może zdobyć maksymalnie 120 punktów. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

"Cztery wesela" - Polsat, godz. 20:05

Stan jest ambitnym politykiem, marzy o wygraniu wyborów na gubernatora. Jego brat Paul był nauczycielem historii, którego karierę przerwały problemy osobiste. Bracia spotykają się razem z żonami na uroczystej kolacji w eleganckiej restauracji. Podczas posiłku atmosfera przy stole robi się coraz bardziej napięta. Powodem spotkania jest potrzeba uporania się z problemem, w który zaangażowani są nastoletni synowie zebranych przy stole par.

"Kolacja" - Ale kino+, godz. 20:10

Lata 60. XX w. Świat zachwyca się intrygującymi portretami kobiet i dzieci o wielkich oczach. Reprodukcje masowo pojawiają się w czasopismach, na kartkach pocztowych, w supermarketach i na stacjach benzynowych. Olejne obrazy zamawiają przedsiębiorcy, politycy i gwiazdy show-biznesu. Przypisujący sobie autorstwo dzieł Walter Keane staje się celebrytą. Tymczasem za genialnymi pracami stoi żyjąca w cieniu męża Margaret, która postanawia wyjawić opinii publicznej prawdę i wyzwolić się spod wpływu despoty.

"Wielkie oczy" - TVP2, godz. 20:45

35-letni Tripp nadal mieszka z rodzicami. Trudno mu się dziwić. Nie musi płacić czynszu, ma super pokój i mama pierze mu ubrania. Zdesperowani rodzice zatrudniają atrakcyjną Paulę, żeby "wypchnąć" syna z gniazda.

"Miłość na zamówienie" - Polsat, godz. 21:05

Nagrodzony Oscarem reżyser "Władcy pierścieni" - Peter Jackson - po miesiącach spędzonych w archiwach BBC i "Imperial War Museum" prezentuje swoje nowe dzieło, w oryginalny sposób opowiadające o I wojnie światowej. Wykorzystując nowoczesne technologie, Jackson ożywia ludzi, którzy najlepiej potrafią opowiedzieć historię tego konfliktu zbrojnego, tych, którzy brali w nim udział. Bada rzeczywistość wojny na pierwszej linii frontu i analizuje stosunek żołnierzy do konfliktu, sposób, w jaki jedli, spali i nawiązywali przyjaźnie.

"I młodzi pozostaną" - HBO, godz. 21:40

Koledzy ze szkoły rozpoczynają pracę w policji. Wkrótce otrzymują zadanie, by wcielić się w studentów i rozbić gang narkotykowy na uczelni, na której kiedyś studiowali. Mężczyźni muszą znów wieść życie nastolatków, co sprawia, że do głosu dochodzi ich młodzieńcza niedojrzałość, która może zagrozić powodzeniu misji, a także ich przyjaźni.

"Jump Street 21" - TVN, godz. 22:30

Wzięty prawnik z Hawajów, Matt King, oraz jego krewni przygotowują się do sprzedaży ziemi odziedziczonej po przodkach. Inwestorom szczególnie zależy na ostatnim dziewiczym skrawku wyspy Kauai, będącym własnością rodziny. Są plany wybudowania tam kompleksu hotelowego. Intratna transakcja schodzi na dalszy plan, gdy żona Matta ulega wypadkowi i zapada w śpiączkę bez szans na odratowanie. Matt musi przejąć opiekę nad zbuntowaną nastoletnią Alex i młodszą Scottie. Jednocześnie mężczyzna dowiaduje się o długoletnim romansie umierającej żony.

"Spadkobiercy" - Polsat, godz. 23:10

