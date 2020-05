Program telewizyjny na niedzielę, 10.05.2020. Co obejrzeć 10 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 10.05.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. finał programu "MasterChef Junior", kolejny odcinek serialu "Stulecie Winnych" czy filmy "Miłość w Seattle", "Jurassic World" lub "Świetliki w ogrodzie". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 10 maja 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 10 maja 2020 r.:

Finaliści pokonali jedenastu zdolnych młodych kucharzy, przeżywali wzloty i upadki oraz przygotowali mnóstwo dań. Teraz po raz ostatni wejdą do kuchni "MasterChefa Juniora" i muszą opanować stres. Każdy z nich przygotuje menu składające się z trzech dań - przystawki, dania głównego oraz deseru. Menu musi zachwycić jurorów, bo to oni zdecydują o tym, kto z nich zostanie 5. polskim MasterChefem Juniorem i otrzyma statuetkę, czek w wysokości 15 tys. zł i bon na wakacje marzeń.

"MasterChef Junior" sezon 5. FINAŁ - TVN, godz. 20:00

W 2015 r. na wyspie Isla Nublar działa nowoczesny park rozrywki, którego główną atrakcją są dinozaury przywrócone do życia w drodze klonowania. Wyspą zarządza firma Masrani Corporation. Park jest strzeżony przez ochroniarzy i najemników wyposażonych w nowoczesną broń i pojazdy. Przez połączenie genów tyranozaura, karnotaura i welociraptora genetycy stworzyli nowy gatunek. Indominus rex wykazuje wysoki poziom agresji. Sytuacja się komplikuje, gdy jeden z okazów ucieka. Okazuje się on groźniejszy i inteligentniejszy, niż przewidzieli twórcy.

"Jurassic World" - TVN7, godz. 20:00

Po zamachach z 11 września 2001 roku Amerykanie wysyłają do Afganistanu oddział specjalny. Dowodzi nim kapitan Mitch Nelson, który ma podjąć współpracę z dowodzącym siłami Sojuszu Północnego generałem Dostumem. Żołnierze muszą zjednoczyć siły, by podjąć skuteczną walkę z talibami i ich sojusznikami z Al-Ka'idy. Wymaga to pokonania nieufności i barier kulturowych. Amerykanie muszą także nauczyć się od mudżahedinów, jak przetrwać na pustyni.

"Dwunastu odważnych" - TV Puls, godz. 20:00

Kenny Wells nie ma szczęścia w interesach. Potrzebuje spektakularnego sukcesu. Postanawia zdobyć fortunę dzięki zamiłowaniu do przygód i do ryzyka. Wraz z podróżnikiem Michaelem Acostą wyrusza do Indonezji, by w dżungli szukać złota. Ryzyko jest ogromne, niewielu wierzy w powodzenie misji, ale przeczucie nie myli Wellsa. W jednej chwili z bankrutującego biznesmena staje się on milionerem, gwiazdą Wall Street. Chętnych do podziału zasobów jest coraz więcej. Kenny Wells będzie musiał się zmierzyć z ludźmi, dla których oszustwo to chleb powszedni.

"Gold" - TVP1, godz. 20:05

Michał mieszka z Anią i dziećmi w domu Ignacego. Ania rozkwita u boku ukochanego. Cień na ich szczęściu kładzie Kazimierz, który zaczyna prześladować swoją żonę. Wyprowadzona z równowagi Ania postanawia odszukać Tarasiewicza zwanego teraz Wolskim. Tymczasem Michał Śniegocki z powodu braku przynależności do partii zostaje zdegradowany. Między Manią i Ryszardem nadal nie ma porozumienia. Mania uważa, że powinna czekać na Pawła, tak jak Bronia czekała cierpliwie na Antoniego. Jasiek po raz kolejny traci głowę dla Łucji. Dziewczyna domaga się od Winnego, by ten użył swoich znajomości i pomógł jej odzyskać majątek Wieruszów. Czy Łucja znowu go wykorzysta? Tymczasem na południu Polski, trzech dawnych akowców próbuje przekroczyć granicę kraju.

"Stulecie Winnych" sezon 2. odcinek 10. - TVP1, godz. 20:20

Despotyczny nauczyciel akademicki Charles Waechter obmyślał dla syna, Michaela, wyrafinowane i okrutne kary. Oparciem dla chłopca były dwie kobiety: Lisa, opiekuńcza i wyrozumiała matka, oraz ciotka. Po latach Michael, uznany pisarz, jedzie z Nowego Jorku w rodzinne strony, by świętować zdobycie przez Lisę dyplomu ukończenia studiów. Rodzinne spotkanie rodzi w nim wiele obaw, tym bardziej że w planach ma wydanie pamiętnika wyjawiającego tajemnice Waechterów. Na miejscu mężczyzna dowiaduje się o wypadku, który wszystko zmienia.

"Świetliki w ogrodzie" - TVP2, godz. 22:10

Bohaterem filmu jest doktor filozofii Burke Ryan, który stracił ukochana żonę. Po jej śmierci napisał książkę o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. zmienia go w guru od samopomocy. Podczas biznesowego wyjazdu do Seattle zakochuje się w kobiecie, która uczęszcza na jedno z jego seminariów. Wówczas odkrywa, że sam nie do końca pogodził się ze śmiercią żony.

"Miłość w Seattle" - TVP1, godz. 22:25

