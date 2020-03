Program telewizyjny na niedzielę, 1.03.2020. Co obejrzeć 1 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć marzec! Przed nami niedziela, 1 marca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może celujecie w program rozrywkowy? Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie! Oto program TV na dzisiaj, niedzielę, 1.03.2020.

Program tv na niedzielę, 1 marca 2020 r.:

Bruce Wayne, zainspirowany ofiarnym czynem Supermana, odzyskuje wiarę w ludzkość i prosi Dianę Prince o pomoc. Ma zamiar zmierzyć się z kolejnym wrogiem. Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy innych superbohaterów. Mimo że dołączają do nich Aquaman, Cyborg i Flash, może się okazać, że Liga nie będzie w stanie na czas uratować Ziemi przed niebezpieczeństwem.

"Liga Sprawiedliwości" - TVN 7, godz. 20:00

Zbudowana w Zatoce Meksykańskiej największa i najnowocześniejsza platforma wiertnicza na świecie Deepwater Horizon ma stać się miejscem wydobycia niespotykanych dotąd ilości ropy naftowej. Podczas rozruchu wydobycia dochodzi do awarii, która doprowadza do serii eksplozji i pożaru. Jednocześnie niedaleko zaczyna się sztorm. Kapitan Mike Williams otrzymuje informację, że ze względu na warunki pogodowe służby ratunkowe nie będą w stanie przyjść załodze z pomocą.

"Żywioł. Deepwater Horizon" - TV Puls, godz. 20:00

Berlin. Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) jest odnoszącym sukcesy deweloperem, który pewnego ranka chce podrzucić dzieci do szkoły. Kiedy uruchamia samochód, niespodziewanie dzwoni do niego telefon. Tajemniczy rozmówca informuje go, że pod jego siedzeniem jest bomba, która wybuchnie, jeśli on lub dzieci spróbują się wydostać. Mężczyzna żąda ogromnych pieniędzy, a sytuacja robi się bardzo napięta. Perfekcyjnie skonstruowany niemiecki film sensacyjny w reżyserii uznanego niemieckiego filmowca Christiana Alvarta (Przypadek 39). Produkcja ma dobre tempo akcji i zaskakuje na każdym kroku. W jej obsadzie znaleźli się Wotan Wilke Möhring (Walkiria), Hannah Herzsprung (Lektor), Christiane Paul (Nasze matki, nasi ojcowie), Aleksandar Jovanovic (Zaginione miasto Z) oraz Emily Kusche (Tygrysie mleko).

"Nie wysiadaj" - Cinemax, godz. 20:00

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Robią to od pierwszej klasy szkoły podstawowej - ryzykując głowę, pracę i związki. Tym razem zabawa zbiega się w czasie z weselem jednego z niepokonanych graczy. Pozostali wierzą, że powinno go to w końcu uczynić łatwiejszym celem. On jednak wie, na co się zanosi i jest przygotowany.

"Berek" - HBO, godz. 20:10

Polska, druga połowa lat 40. XX wieku. Członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego występują przeciwko władzy ludowej, chcąc odmienić powojenne losy kraju. Resort bezpieczeństwa, wspierany przez NKWD, ma przewagę liczebną i zbrojeniową. Mimo to polscy bojownicy walczą do końca, wierząc w sens walki i marzeń o wolnej, suwerennej Polsce.

"Wyklęty" - TVP1, godz. 21:15

Opowieść o najważniejszych wydarzeniach z życia kontrowersyjnego dyrektora FBI, o jego walce z radykalnymi anarchistami na początku XX wieku oraz o najgłośniejszych sprawach kryminalnych, w które zaangażowane było FBI - o walce z gangsterami i schwytaniu Brunona Hauptmanna, podejrzanego o porwanie syna Charlesa Lindbergha. To także opowieść o mrocznych i wciąż owianych tajemnicą stronach życia Hoovera - domniemanym homoseksualizmie, "teczkach" gromadzonych na wpływowych polityków oraz o próbach szantażowania ludzi z pierwszych stron gazet.

"J. Edgar" - TVP2, godz. 21:45

Bill Murray stroni od wywiadów i świateł reflektorów. Nie znaczy to, że nie lubi ludzi - po prostu woli być tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. Analizując "Dzień świstaka", autorzy dokumentu odkrywają różne aspekty życia znanego amerykańskiego aktora. Okazuje się, że dzięki filmowi, który trwale zapisał się w świadomości fanów kina, można wiele dowiedzieć się o osobowości Murraya, jego życiu i podróżach.

"Fantastyczny Pan Bill Murray" - Ale kino+, godz. 21:55

W Kazimierzu odbywa się pogrzeb Agnieszki (Magdalena Kumorek), która zmarła nagle, potrącona przez samochód - pozostawiając rodzinę i przyjaciół w rozpaczy. Jej ukochany, Robert (Piotr Polk) zostaje samotnym ojcem, którego w opiece nad córeczką wspierają m.in. Anna (Dorota Landowska) i Stanisław (Mariusz Bonaszewski). Śmierć siostry to także powód szybszego powrotu do Kazimierza Adama (Mateusz Damięcki) i Marii (Barbara Kurdej-Szatan). Miłość tej pary, mimo ciężkich chwil, kwietnie, choć Maria zmaga się także z sekretami z przeszłości. Policjanci - Szarek (Dariusz Toczek) i Seba (Arkadiusz Smoleński) wciąż szukają kierowcy, który uciekł z miejsca wypadku Agnieszki. Do śledztwa włącza się także ekscentryczny Dorian (Paweł "Popek" Mikołajuw).

"W rytmie serca" sezon 6, odcinek 1 - Polsat, godz. 22:10

