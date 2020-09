Program telewizyjny na niedzielę, 6.09.2020. Co obejrzeć 6 września w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co można obejrzeć w TV w niedzielę, 6.09.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. kolejne koncerty z Opola, premiery programu "MasterChef" i serialu "Usta, usta", a także świetne kino. Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 6 września 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 6 września 2020 r.:

Autoboty i Deceptikony to dwie rasy kosmicznych robotów, którzy toczą wojnę o władzę. Kluczem do zwycięstwa jest zdobycie tajemniczego sześcianu, który znalazł się na Ziemi. Informacje o jego lokalizacji są w posiadaniu niczego nieświadomego nastolatka, Sama Witwicky'ego, który nagle trafia w sam środek wojny robotów.

"Transformers" - godz. 20:00 w TVN7

To już 9. edycja polskiego "MasterChefa". Na uczestników, którzy po raz pierwszy zostali wyłonienie w castingach online, ponownie czekają liczne zadania, w których będą musieli wykazać się kreatywnością i wyczuciem smaku. A merytorycznej oceny dokona doskonałe jury w składzie Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran.

"MasterChef" sezon 9. odcinek 1. - godz. 20:00 w TVN

Wpływowy i bogaty biznesmen Horton Madec uwielbia polowania. Pewnego dnia wraz z przewodnikiem wyprawia się na pustynię Mojave. Próbując trafić muflona, przypadkowo trafia w człowieka, zabijając go na miejscu. Jego towarzysz chce to zgłosić, lecz Madec jest innego zdania. Postanawia zmusić go do milczenia.

"Pojedynek na pustyni" - godz. 20:00 w TVP2

Tego wieczoru na opolskiej scenie będziemy mogli zobaczyć trzy koncerty. Pierwszy z nich to jubileusz Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Drugi to Koncert Premier, w trakcie którego wystąpią takie gwiazdy jak m.in. Rafał Brzozowski, Kombii, Lanberry czy sanah. Na koniec polskie gwiazdy oddadzą hołd dla zmarłego niedawno Romualda Lipki.

57. KFPP w Opolu - godz. 20:05 w TVP1

Król Artur powraca do zamku Camelot z zamiarem poślubienia młodej lady Ginewry. Na zamku pojawia się młody i szlachetny rycerz Lancelot, który kiedyś uratował damie życie. Pomiędzy młodymi rodzi się uczucie. Lancelot jest gotów zrobić wszystko dla miłości, lecz Ginewra nie wie, kogo kocha bardziej.

"Rycerz króla Artura" - godz. 21:00 w TV4

Powrót serialu po latach przerwy! Pracujący na kontrakcie w Stanach Zjednoczonych Adam szokuje swoich starych przyjaciół informacją, że się żeni - zaprasza wszystkich na swój ślub do Bostonu. Agnieszka z Izą podchodzą do tego pomysłu sceptycznie, za to koledzy mu zazdroszczą, bo Sara jest młodziutka i bardzo atrakcyjna!

"Usta, usta" sezon 4. odcinek 1. - godz. 21:30 w TVN

Bridget Jones to 32-letnia panna, nieudolnie lawirująca między swoimi romansami. Cierpi z powodu nadwagi, nadmiaru papierosów i alkoholu, a przede wszystkim braku faceta. Po kolejnych spędzonych w pojedynkę świętach postanawia radykalnie zmienić swoje życie. Wkrótce w jej życiu pojawia się dwóch zupełnie różnych mężczyzn.

"Dziennik Bridget Jones" - godz. 23:00 w TVN7

