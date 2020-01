Program telewizyjny na Nowy Rok 2020. Co oglądać 1 stycznia 2020 w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Czas na Nowy Rok 2020! Przed nami 1 stycznia 2020 roku, a to oznacza ogromną dawkę rozrywki! Przed nami w telewizji start 3. edycji programu "The Voice Kids", a także wielkie filmowe hity, w tym telewizyjne premiery "Narodziny gwiazdy" oraz filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3"! Będzie co oglądać! Sprawdźcie, co warto obejrzeć 1.01.2020.

Program tv na Nowy Rok, 1 stycznia 2020 r.:

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru gospodyni, Eva, proponuje grę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, które pojawią się w trakcie spotkania. Mimo początkowych obiekcji wszyscy zgadzają się na udział. Mają nadzieję, że nic złego nie może się stać. Gdy zbyt wiele tajemnic zaczyna wychodzić na jaw, niewinna gra przeradza się w trudne do zażegnania konflikty.

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" - TVP Kultura, godz. 20:00

Louis w młodości skoncentrował się na bieganiu, co doprowadziło go do igrzysk olimpijskich w Berlinie. II wojna światowa przekreśliła jego plany bicia rekordu świata. Louis poszedł do wojska. Gdy jego samolot został zestrzelony, przez 47 dni Louis z dwoma towarzyszami broni dryfował na maleńkiej tratwie. Wyłowiony przez Japończyków, trafił do obozu jenieckiego. Tamtejszy strażnik Mutsushiro Watanabe, nazywany przez jeńców "Ptakiem", postanowił złamać młodego mężczyznę.

"Niezłomny" - TVN 7, godz. 20:00

Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat. Na etapie przesłuchań w ciemno jurorzy wybierają najbardziej obiecujących aspirujących piosenkarzy i tworzą z nich drużyny. Następnie rozgrywany jest etap bitew na głosy. Najlepsi wokaliści i wokalistki zmierzą się w finale.

"The Voice Kids 3" - TVP2, godz., 20:05

Spokojny z natury kustosz imponującej kolekcji obrazów ekscentrycznego lorda Shabandara, Harry Deane, ma dość podłego szefa. Obmyśla zemstę za doznane krzywdy - zamierza skłonić pracodawcę do zakupu zaginionego arcydzieła Moneta, które w rzeczywistości jest falsyfikatem. Do realizacji planu potrzebuje pięknej kobiety. Harry wyrusza do Teksasu, gdzie poznaje seksowną i nieprzewidywalną królową rodeo, P.J. Dziewczyna jest chętna do współpracy. Niedoświadczony uczuciowo Harry jest zafascynowany piękną P.J., co zmodyfikuje jego plany.

"Gambit, czyli jak ograć króla" - TVP1, godz. 20:15

Kasia Zawada wciąż mieszka we wsi Brzózki. Jest dyrektorką miejscowej szkoły podstawowej. Musi radzić sobie z zalotami sołtysa, Staszka Kolasy. Syn Kasi, Marcin, który do tej pory mieszkał za granicą z ojcem, niespodziewanie wraca do Polski. Od razu wpada w kłopoty i musi opuścić rodzinną wieś. Wyjeżdża do stolicy. Tymczasem w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Barbara Wolańska, celebrytka i znana sekstrenerka, wydaje bardzo kontrowersyjną książkę. Niezadowoleni bliscy Barbary uciekają z domu.

"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" - CANAL+, godz. 21:00

Nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę debiut reżyserski Bradleya Coopera, pokazujący blaski i cienie show-biznesu. Jack Maine był niegdyś wielką gwiazdą muzyki country, lecz teraz jego kariera nieco przygasa. Pewnego dnia Jack poznaje utalentowaną wokalnie kelnerkę Ally i postanawia pomóc jej wspiąć się na szczyt. Między dwojgiem ludzi rodzi się płomienne uczucie. Ale gdy kariera Ally szybko nabiera tempa, Jackowi coraz trudniej jest pogodzić się z własną porażką.

"Narodziny gwiazdy" - HBO, godz. 21:10

Opowieść o życiu jednego z najsłynniejszych podróżników i badaczy mórz - Jacquesa-Yvesa Cousteau. Jacques wiedzie spokojną egzystencję z rodziną, ale to mu nie wystarcza. Chce spełniać marzenia o podróżowaniu i realizowaniu nowych celów. Punktem wyjścia dla historii jest książka "Capitaine de la Calypso", napisana przez długoletniego przyjaciela i towarzysza Cousteau, Alberta Falco.

"Odyseja" - TVP1, godz. 21:55

