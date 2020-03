Program telewizyjny na piątek, 13.03.2020. Co obejrzeć w piątek, 13 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na 13 marca - co obejrzeć w tv w piątek 13-go? "Epidemia strachu", "Idealny plan", czy "Ultimatum Bourne'a" to filmy, które będzie można obejrzeć w telewizji. Poza tym kolejny odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i "Star Voice. Gwiazdy mają głos!". Co jeszcze w piątek w tv?

Program tv na piątek, 13 marca 2020 r.: W 2015 r. na wyspie Isla Nublar działa nowoczesny park rozrywki, którego główną atrakcją są dinozaury przywrócone do życia w drodze klonowania. Wyspą zarządza firma Masrani Corporation. Park jest strzeżony przez ochroniarzy i najemników wyposażonych w nowoczesną broń i pojazdy. Przez połączenie genów tyranozaura, karnotaura i welociraptora genetycy stworzyli nowy gatunek. Indominus rex wykazuje wysoki poziom agresji. Sytuacja się komplikuje, gdy jeden z okazów ucieka. Okazuje się on groźniejszy i inteligentniejszy, niż przewidzieli twórcy.

"Jurassic World" - TVN, godz. 20:00 Piątkowy odcinek "Tańca z gwiazdami" zostanie zrealizowany bez udziału publiczności. Wszystko w związku z panująca epidemią koronawirusa. W tym odcinku aż 2 pary pożegnają się z show.

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 11" odcinek 2. - Polsat, godz. 20:05 Przed nami także kolejne starcie gwiazd w "Star Voice. Gwiazdy mają głos!". Jakie utwory wykonają w najbliższy piątek? Triumfatorem dotychczasowych odcinków był gwiazdor serialu "Zniewolona", Aleksiej Jaworenko. Czy w piatek, 13-go również dopisze mu szczęście?

"Star Voice. Gwiazdy mają głos!" odcinek 3. - TVP2, godz. 20:35 Po rozmowie z Bogusiem, który musiał tłumaczyć się na komendzie ze swoich powiazań z właścicielem klubu, w którym pracuje, Zuza spotyka na korytarzu Tomka. Policjant prowadzi na przesłuchanie Jana Mostowskiego podejrzanego o wyłudzanie haraczy. Gdy Wasiluk wspomina o tym Henrykowi, ten przypomina sobie sprawę sprzed czterech lat. Chodziłoo morderstwo psychiatry Bogdana Sawickiego, którego opinia zaprowadziła Mostowskiegodo więzienia.

"Archiwista" odcinek 10. - TVP1, godz. 20:35 24-letni Paul Dynan był uczciwym człowiekiem. Wierzył, że wykształcenie i ciężka praca zapewnią mu sukces. Jednak pewnego dnia przekonuje się, że dyplom uczelni nie ma takiej wartości, jaką mu przypisywał. Paul jest bezrobotny; wskutek kryzysu zatrudnienia nie ma też jego matka, Marsha. Żeby przezwyciężyć problemy finansowe, mężczyzna postanawia porwać nastoletnie dzieci z bogatych rodzin. Wraz z dwoma pomocnikami uprowadza troje nastolatków i zamyka ich w piwnicy. Wkrótce sytuacja wymyka się spod kontroli.

"Idealny plan" - TVP1, godz. 21:30 Mieszkańcy Ziemi zostają zaatakowani przez nieznany i groźny wirus. Śmiertelna epidemia ogarnia całą planetę. Wśród ludzi wybucha panika. W opanowanym przez chaos świecie cała nadzieja spoczywa na lekarzach i naukowcach, którzy starają się znaleźć skuteczne lekarstwo zwalczające chorobę.

"Epidemia strachu" - TVN7, godz. 22:00 Ministerstwo Obrony przejmuje tajny program Treadstone i nadaje mu nazwę Blackbriar. Były agent Jason Bourne wciąż musi walczyć o przetrwanie. Znając tajemnice projektu, stanowi ogromne zagrożenie dla dawnych zwierzchników.

"Ultimatum Bourne'a" - TVN, godz. 22:40 Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/ Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 13.03.2020 >>