Program telewizyjny na piątek, 22.05.2020. Co obejrzeć 22 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami piątek, 22 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może skusicie się na wielki finał programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"? Tam emocji na pewno nie zabraknie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na piątek, 22.05.2020.

Program tv na piątek, 22 maja 2020 r.:

Przed nami finał 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Już od kilku tygodni widzowie i internauci próbują różnymi sposobami dowiedzieć się, czy małżeństwa zawarte w tej odsłonie programu przetrwały. Wiele wskazuje na to, że losy par potoczyły się bardzo różnie. Kto wciąż się dociera, a ktor jest już po rozwodzie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" FINAŁ - TVN 7, godz. 20:00

Samotność mieszkającego na bagnach ogra Shreka zostaje zakłócona przez postacie z bajek. Zostały one wypędzone ze swego królestwa przez złego lorda Farquaada. Chcąc uwolnić się od uciążliwego towarzystwa, ogr wyrusza na spotkanie z władcą, który chce zostać królem. W tym celu musi poślubić księżniczkę, a jego wybór pada na uwięzioną w wieży i strzeżoną przez smoka Fionę. Farquaad zawiera ze Shrekiem pakt - jeżeli ten sprowadzi na zamek dziewczynę, władca zwróci bajkowym postaciom ziemię. Shrek wyrusza w podróż w towarzystwie gadatliwego osła.

"Shrek" - TVN, godz. 20:00

Komedia wojenna. Kontynuacja przygód Franka Dolasa. W wyniku licznych perypetii, Franek zostaje wcielony do Legi Cudzoziemskiej i dociera do fortu na pograniczu Syrii. Legioniści narzekają na złe wyżywienie. Franek wykorzystując swoje zdolności zostaje kucharzem.

"Jak rozpętałem II wojnę światową" - Polsat, godz. 20:00

Dennis dorastał w sierocińcu, gdzie zaraz po urodzeniu porzuciła go matka. Jest wyjątkowym chłopcem. Cierpi na rzadką chorobę i jest odporny na ból. Przypadłość sprawia, że staje się on niezwykle popularny wśród innych chłopców, co rusz próbujących sprawdzić jego wytrzymałość na okrucieństwo. Pewnego dnia w placówce niespodziewanie pojawia się jego rodzicielka i zabiera go do Moskwy. Na miejscu Dennis staje się częścią gangu, który pozyskuje pieniądze od bogatych ludzi. Chłopak uwielbia nowe życie do czasu, kiedy zaczyna odczuwać ból.

"Podrzutki" - Cinemax 2, godz. 20:30

Kubański gangster Tony Montana przybywa do Ameryki wraz z falą uchodźców. Trafia do Miami. Tu zaczyna pracować dla miejscowego gangstera. Bezwzględny i ambitny, szybko staje się zagrożeniem dla pracodawcy, który wynajmuje zabójców, aby rozwiązać ten problem ostatecznie. Tony'emu udaje się przeżyć zamach, zabić zleceniodawcę i przejąć kontrolę nad narkotykowym imperium.

"Człowiek z blizną" - TVN 7, godz. 21:00

W życiu zasłużonego reżysera, Salvadora Mallo, więcej jest bólu niż blasku. Osamotniony i dręczony przez fizyczne dolegliwości mężczyzna często wraca myślami do przeszłości. Pedro Almodóvar snuje opowieść, w której wątki autobiograficzne mieszają się z fikcją.

"Ból i blask" - CANAL+, godz. 21:00

Nowy Jork, rok 1982. Chris nie dostał się do szkoły policyjnej. Zatrudnia się jako ochroniarz w firmie przewożącej i przechowującej pieniądze. Gdy jego kolega ginie na stanowisku pracy, Chris odkrywa, że firma nie wypłaciła wdowie i dziecku odszkodowania. Przestaje być lojalny wobec pracodawców. Opowiada przyjacielowi, Eddiemu, o niedociągnięciach w systemie ochrony w firmie. Eddie wpada na pomysł napadu. Realizacja planu okazuje się pełna niespodzianek. Detektyw James Ransone oraz mafiosi podążają tropem złodziei.

"Empire State: Ryzykowna gra" - TVP1, godz. 21:30

Styczeń 1941. Amerykanie oglądają wojnę tylko w kronikach filmowych. Rafe i Danny, od dzieciństwa zafascynowani samolotami, służą jako piloci w amerykańskiej armii. Rafe nawiązuje romans z pielęgniarką Evelyn. Wkrótce opuszcza ją. Wstępuje do elitarnego Orlego Szwadronu, by razem z innymi ochotnikami wziąć udział w powietrznej bitwie o Anglię. Podczas akcji jego samolot zostaje zestrzelony, a on sam uznany za zmarłego. Zrozpaczona dziewczyna znajduje pocieszenie u boku Danny'ego. Oboje zostają przeniesieni do bazy w Pearl Harbor na Hawajach.

"Pearl Harbor" - Polsat, godz. 21:50

Genialny złodziej Danny Ocean zostaje przedterminowo zwolniony z więzienia. Nie marnuje jednak czasu i rusza w podróż po kraju, żeby zebrać ekipę najlepszych specjalistów w swoim fachu. Razem dokonają skoku wszech czasów na trzy kasyna w Las Vegas, należące do bezwzględnego Terry'ego Benedicta. Stawka okaże się jednak większa niż 150 milionów dolarów.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" - TVN, godz. 22:00

Codzienność w domu pełnym dzieci i obowiązków może być bardzo uciążliwa. Wiedzą o tym cztery matki, które co dzień mierzą się z niewyspaniem, brakiem czasu i bałaganem. Sztucznym uśmiechem komunikują otoczeniu, że wciąż "dają radę". Mamy dzieci uczęszczających do tego samego przedszkola postanawiają poznać się nieco lepiej. Zostawiają dzieci pod opieką partnerów i wychodzą na wspólną kolację. Jest to okazja do szczerych rozmów i zabawy. W barze poznają przystojnego barmana, Luke'a.

"Mamuśki mają wychodne" - TVP2, godz. 23:00

